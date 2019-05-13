華女失聯70年 中國家人盼尋

2019-05-13 12:31 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



中國江蘇省蘇州市徐保紅的姐姐徐珍紅，70多年前嫁給華裔美國大兵，移民美國後一直渺無音訊；父母一直惦念徐珍紅到去世，徐保紅現在也已八旬高齡，希望找到姐姐或其後代完成父母遺願。

近期一則名為「尋找失散多年的姐姐及其孩子們」的帖子在美國華人微信群轉播，帖主提到自己的父親叫徐崧柏、母親叫喬銀蓮，解放前一家人住在上海福建中路、南無錫路65號，家中共五個兄弟姐妹，大姐徐珍紅、二姐徐珠紅、排行老三就是帖主徐保紅、老四徐金紅，以及弟弟徐文元。

徐珍紅70多年前在南京讀書時認識了華裔美國大兵梅宗仁，兩人情投意合在中國結了婚，之後她隨丈夫從南京乘船至美國，在海上漂泊一個月，抵美後開始通過書信和家人聯繫。

徐珍紅在信中提到，她在美國先後生育了五個孩子，分別是大女兒梅蘇梅、二兒子梅國光、三兒子梅國榮、四兒子梅國華，但1949年與中國的家人中斷聯繫；1972年前總統尼克森訪華、中美正式建交後，父親按徐珍紅之前寄信的地址寫信到美國加州奧克蘭市傑克勝街616號梅宗仁收，卻被退回，之後也沒任何消息。

徐保紅已經80歲，二姐和弟弟均已過世，只剩她和小妹，目前委託在美的龐查理幫助尋找大姐家人下落，希望有生之年能在中國見上一面，「我們好想念你們，這是骨肉親情」。

龐查理表示，他與徐保紅家相識已有30年，和其兒子也是好友，今年回國探親時聽到老人心願，決心助老人尋找其大姐，「她知道大姐可能已不在人世，但也希望能見到大姐的孩子」。

有任何人知道徐珍紅家人下落請聯繫龐查理，電話(347)399-3762，或寫郵件至charliepxl@126.com。