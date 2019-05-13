美4大道建遊民收容所 社區轟政策不透明

2019-05-13 12:22 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



針對布碌崙(布魯克林)4大道兩棟大型嶄新建築將成為遊民收容所，當地民眾日前舉行社區會議，表達內心不滿，同時指責紐約市政府對於該類項目處理不夠透明。

遊民收容所選址是4大道535號與555號，為兩棟新建的12層大型建築，其中535號預計將提供148個遊民收留住房，預計今年9月完工，555號則提供105個遊民收留住房以及29個永久住房，預計11月完工；根據市樓宇局的資料，兩棟建築將由「有需要的女性」(Women in Need)組織負責運營。

這些遊民收容所是市長白思豪試圖解決紐約市遊民問題的一種方式，希望使用90個新的社區收容所，代替現有的酒店式收容方式，使無家可歸的人能更加接近他們的社區，以及更平均地分配設施。

對於建設遊民收容所，當地民眾最為不滿的是認為這個過程不夠透明，布碌崙第六社區委員會經理瑞科波(Michael Racioppo)之前就寫過郵件，詢問這兩個收容所為什麼沒有在當地社委會討論過。

會議上，「4大道重要」(4th Ave Matters)組織成員Dan Guido表示，「我們非常關心為無家可歸者提供服務，但也擔心興建這個大型的遊民收容所是錯誤的」；他認為，該建築周圍都是大型的永久性經濟適用房，將遊民收容所設立在此是錯誤的決定。

市議員蘭德(Brad Lander)辦公室發言人表示，他們正在盡可能提供有關這個遊民收容所的更多的信息，但是其辦公室不是承包機構，而收容所性質又不像其他住房，紐約市有法律義務安置無家可歸的人；無論如何，該建築已確定將在秋季開放給無家可歸的家庭，希望社區能歡迎他們，而其辦公室也將爭取跟進接下來該處的管理，確保給社區帶來的負面影響最小化。