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美紐約州居民 上月接約3億通騷擾電話

2019-05-13 11:53世界日報 記者和釗宇／紐約報導

國會參議員舒默(Chuck Schumer)12日表示，紐約州居民上月共收到2億9300次自動騷擾電話，呼籲國會通過立法，對撥打騷擾電話的機構罰款。

舒默表示，4月的2億9300次騷擾電話，意味著每秒鐘就要撥打112次，每個紐約州居民平均每人接到11次騷擾電話，而在紐約市，上月的騷擾電話數量達到1億4186次；「騷擾電話就像傳染病一樣蔓延，我們需要控制這個問題，人們不應該在睡夢中被自動撥打的騷擾電話吵醒」。

其中，打給「917」區號開頭的騷擾電話最多，上月達到4800萬次；其次是「347」開頭的電話，接到的騷擾電話數量達到4230次；有230萬次騷擾電話打給「212」區號開頭的電話。

舒默此前在國會聯合提出「打擊自動撥號電話濫用執法」法案(Telephone Robocall Abuse Criminal Enforcement and Deterrence Act)，擬對過去三年內使用自動撥號電話詐騙的機構和個人，撥出的每通電話罰款最多1萬元。

舒默辦公室在一份聲明中表示，這些煩人的騷擾電話雖然都聲稱事出有因，但幾乎全部都是詐騙電話；有時撥打者會冒充保險公司或政府機關工作人員，誘騙民眾給他們打錢，或者僅響一聲、然後等待受害者回撥，而此舉可能導致受害者付出高額的長途電話費。

紐約詐騙
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