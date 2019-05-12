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涉殺害同居人4歲幼女 美男子被捕

2019-05-12 23:04聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美聯社報導，26歲的凡斯本月4日報案，指同居人4歲幼女馬利亞．戴維斯被綁架，但案情急轉直下，警方11日在德州休士頓近郊舒格蘭的凡斯親人住處將他逮捕，且在凡斯的公寓發現馬利亞的血跡。

法庭文件顯示，凡斯被控非法移動屍體罪名。他已被收押，保釋金為999999美元（約台幣3000萬元）。

當被記者問到是否懷疑馬利亞已被殺害時，休士頓警方發言人史密斯說：「根據目前調查結果，我們提出上述控罪，其餘無可奉告。」他表示警方會持續調查，直到找到馬利亞。

警方表示，凡斯是馬利亞的繼父。但馬利亞的母親布莉特妮．鮑文斯透過發言人說，凡斯是她的前未婚夫。當地民權運動人士艾克斯10日在鮑文斯的公寓外代她回應記者，表示凡斯曾虐待兩母女。當地兒童保護服務處發言人指出，馬利亞頭部曾受傷，於2018年8月與其弟一同安置，但孩子們在今年2月返家。

凡斯4日向警方供稱，搭乘小皮卡的幾名男子綁架他、馬利亞和他兩歲的兒子，他和小男童隨後獲釋。不過，因其證詞反覆，警方不採信他的說法。凡斯還說，他被綁架時車子也被搶走，但警方發現，監視器畫面顯示，凡斯開著這輛車到當地一家醫院，然後報案表示被綁架。

美國男子凡斯涉嫌殺害同居人的4歲幼女，遭德州警方逮捕。美聯社
美國男子凡斯涉嫌殺害同居人的4歲幼女，遭德州警方逮捕。美聯社
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