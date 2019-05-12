涉殺害同居人4歲幼女 美男子被捕

2019-05-12 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美聯社報導，26歲的凡斯本月4日報案，指同居人4歲幼女馬利亞．戴維斯被綁架，但案情急轉直下，警方11日在德州休士頓近郊舒格蘭的凡斯親人住處將他逮捕，且在凡斯的公寓發現馬利亞的血跡。

法庭文件顯示，凡斯被控非法移動屍體罪名。他已被收押，保釋金為999999美元（約台幣3000萬元）。

當被記者問到是否懷疑馬利亞已被殺害時，休士頓警方發言人史密斯說：「根據目前調查結果，我們提出上述控罪，其餘無可奉告。」他表示警方會持續調查，直到找到馬利亞。

警方表示，凡斯是馬利亞的繼父。但馬利亞的母親布莉特妮．鮑文斯透過發言人說，凡斯是她的前未婚夫。當地民權運動人士艾克斯10日在鮑文斯的公寓外代她回應記者，表示凡斯曾虐待兩母女。當地兒童保護服務處發言人指出，馬利亞頭部曾受傷，於2018年8月與其弟一同安置，但孩子們在今年2月返家。