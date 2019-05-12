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好萊塢抵制喬治亞州 反對墮胎禁令

2019-05-12 15:01台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

喬治亞州通過墮胎禁令後，遭許多好萊塢影星與公司揚言抵制。該「心跳」法案規定，女性只要懷胎六週就不得墮胎，多名好萊塢影星或導演因此宣布將不考慮在該州拍片，直到該法案遭撤銷。而2017的NBA抵制北卡州和近年來抵制以色列的BDS運動，都是美國近年來民間利用抵制來反對政府政策的案例。

「心跳」法案引反彈

根據《英國廣播公司》報導，喬治亞州近期通過的墮胎禁令，在美國又被稱為「心跳法案」，只要婦女懷孕六週或以上，就不得進行墮胎，因為六週是多數胎兒開始有心跳的時期。但實際上有許多婦女要遲至懷孕九週，才會知道自己已經身懷六甲，因此該法案在美國備受爭議。目前其他通過該法案的州都正在面臨違憲訴訟，或是遭州長否決。

美國知名女星與女權運動#MeToo倡議者艾莉莎．米蘭11日就在其推文上發起#SexStrike運動，認為該法案嚴重侵犯到女性身體自主權。除此之外，好萊塢50名演員也早在3月底向喬治亞州議長與州長遞交聯名信，表示若喬治亞州通過該法案，將拒絕在該州工作，以示的抗議。許多賣座電影與影集如「黑豹」、「飢餓遊戲」、「怪奇物語」和「陰屍路」等都曾在喬治亞州取景，州長辦公室資料更指出，影視產業於2018年替喬治亞州帶來27億美元的收入，若遭抵制，對當地經濟恐影響甚鉅。

體育產業也曾抵制

過去報導顯示，好萊塢產業並非近年來第一個使用抵制手段抗議政府法案的團體。根據美國《華盛頓郵報》報導，北卡羅來納州曾於2017年通過HB2法案，撤銷對LGBTs的保護，並要求變性人使用公共廁所時，需對應至其出生生理性別的廁所。為了表達對該法案的抗議，掌管美國大學各項體育賽事的國家大學體育協會NCAA取消了北卡舉辦2017年冠軍戰的選拔資格，美國職籃NBA更是將原本預計在北卡黃蜂主場舉辦的2017NBA全明星賽移師至紐奧良。

《今日美國》指出，美國人權組織與許多大學生也正在支持「抵制、撤資、制裁」BDS運動。BDS運動主要目標是針對以色列的巴勒斯坦政策做出和平的抗議。只要以色列不改善對巴勒斯坦實施的人權迫害政策，倡議者就主張不使用任何牽涉到以巴衝突的企業產品，或接受其資金。

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