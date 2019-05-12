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737Max空難波音賠多少？與墜機前恐懼時間長短有關

2019-05-12 14:47聯合報 記者田思怡╱即時報導

圖為一排737 MAX停放在西雅圖的波音總公司機場。 路透
圖為一排737 MAX停放在西雅圖的波音總公司機場。 路透
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兩架波音737 Max客機在5個月內接連發生空難，波音公司及其保險公司賠償給罹難者家屬的金額，有一項決定因素令人毛骨悚然：罹難者知道飛機就要墜毀的時間有多長。

印尼獅子航空和衣索比亞航空的波音737 Max客機的空難，總共有346人喪生，賠償官司範圍很廣，罹難者家屬的悲傷、難過和失去陪伴都將獲得賠償，死者原本可以賺到的薪水也列入賠償。另一項賠償指標是飛機墜毀前的恐懼時間。

根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence），總賠償金額可能高達10億美元。法律專家同意，如果有證據顯示波音在空難前就知道飛機有瑕疵，賠償金會更高。波音的投資人已控告波音隱匿安全風險。

大部分的賠償官司都在芝加哥進行，波音的總公司設在芝加哥，而且當地的陪審團對原告很慷慨，去年一件醫療失當案件判賠5000萬美元，另一件兒童死亡案件判賠4500萬美元。

對波音來說，陪審團判給罹難者恐懼時間的賠償難以預測，伊利諾州法律允許這項賠償。紐約一個上訴法院判決陪償一名起重機操作員家屬250萬美元，這名操作員從200英尺（約60公尺）高處墜亡，恐懼時間相當長。

失事的衣索比亞航空客機在起飛6分鐘後墜毀，獅航客機在起飛11分鐘後墜海。這兩件空難的初步調查都顯示，在飛機失控下墜後，駕駛員努力挽救數分鐘，飛機以時速600英里（約965公里）速度墜毀。一些罹難者家屬的律師表示，這意味罹難者知道他們的命運。

波音空難亞航
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