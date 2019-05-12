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生缺陷兒遭家暴 美移民單親媽不向命運低頭

2019-05-12 12:12世界日報 記者賴蕙榆／紐約報導

張秋來自福建連江，近年才移民紐約。 記者賴蕙榆／攝影
張秋來自福建連江，近年才移民紐約。 記者賴蕙榆／攝影
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母親節到來，不少子女提前便忙著訂餐廳、鮮花，感謝母親的含辛茹苦；然而四年前因生下多重基因病變、發育遲緩的孩子，福建移民張秋不僅無法體會為人母所受到家人的尊重與感恩，反遭夫家施暴，至今不但無穩定工作，還獨自照顧孩子。

張秋來自福建連江，近年才移民紐約，四歲的兒子吳凱銘除了是基因突變導致的自閉症和胸骨畸形孩童外，也是發育遲緩、肌張力不足、智力障礙、哮喘及有睡眠障礙的患者。

「此前我不敢接受事實，一路欺騙、說服自己孩子其實只是易感冒、發育慢。」張秋說，然而一直到孩子兩歲多都還不會走路，她才不得不接受現實，帶孩子去看醫生。

張秋移民來美後全心投入家庭、悉心照顧家中特殊孩子，但在每天忙的焦頭爛額之際，來自公婆與丈夫的冷嘲熱諷是壓垮她的最後一根稻草，「他們怪我生下身心不健全的孩子」。

張秋也說，當時無法再負荷夫家的肢體、語言和精神暴力，她報警後帶著當時還不到一歲的兒子逃出，「在頓失經濟來源、沒有任何支持，甚至無家可歸情況下，是紐約勵馨婦幼關懷中心給了我一線曙光、提供我們母子住所和資源」。

在入住勵馨的六個月中，張秋嘗試帶著吳凱銘去做應用行為分析(ABA)療程，稱孩子最大的問題是肌張力不足，導致他全身軟綿綿、使不出力氣，「但那時候規定入院孩子須滿兩歲，所以只好先帶回家自己照料」。

當張秋待孩子年齡合規定、前往治療所時，對方因吳凱銘仍不會走路，拒收孩子入院，「我當下真的很不服氣、很不甘心」，也說無奈下她只好心一橫，決定不管用什麼方法，都得讓孩子學會走路。

此後，張秋便對吳凱銘展開一系列「魔鬼訓練」，不但每天晚上帶他去公園學走路，也強迫他搭乘地鐵時全程站立。

張秋說，「孩子若不能走，對將來影響該有多大」，儘管訓練過程有時遭乘客舉報、鄰居投訴施以不當管教，或孩子在公開場合害怕地大哭大鬧，她都不敢心軟，「我就像俗話說的，是個孩子不會坐就要求他站，孩子不會走就要求他跑的母親」。經過嚴格訓練，現年四歲的孩子終於可以走路。

提及母親節願望，31歲的張秋說，由於自己目前沒有經濟來源，獨自照顧孩子、維持家計十分不易，除希望能把英文學好，找份穩定工作讓孩子溫飽外，也希望以親身經驗建議同樣養育特殊孩子的媽媽，「母親在任何階段的選擇都很重要，且會大大影響孩子未來二、三十年的生活」。

四歲的兒子吳凱銘除了是基因突變導致的自閉症和胸骨畸形孩童外，也是發育遲緩、肌張力...
四歲的兒子吳凱銘除了是基因突變導致的自閉症和胸骨畸形孩童外，也是發育遲緩、肌張力不足、智力障礙、哮喘及有睡眠障礙的患者。 記者賴蕙榆／攝影
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移民紐約福建母親節
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