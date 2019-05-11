華工血淚史！華人工作最艱辛 工資卻不到白人三分之一

2019-05-11 16:42 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／猶他州鹽湖城報導



美國主要河川多為南北走向，加上多條南北走向的大山脈阻隔，因此從殖民時期開始，南北交通較為發達，但東西方向交通一直是大難題。

19世紀中期，美國獲得了西部數百萬英畝土地，1848年加州淘金熱，加上1862年「宅地法案」(Homestead Acts)的通過，人們可以用低價轉讓或無償分配國有土地，大家對西部的嚮往愈發熾熱。

當時密西西比河(Mississippi River)交通通道付之闕如，成千上萬的先驅者試圖開拓廣袤的西部土地，其中最著名的一條道路就是俄勒岡小道(Oregon Trail)。

那是美國西進運動中的重要通道，超過8萬人乘坐馬車從密蘇里州橫越堪薩斯州、內布拉斯加州(Nebraska)、懷俄明州、愛達荷州，最終抵達俄勒岡州，全長3490公里，直到1869年橫貫大陸鐵路開通，這條道路才被鐵道取代。

1861年美國內戰，人們意識到鐵路交通更為安全、快捷且舒適，近5萬哩鐵路在東北部建成；1862年，國會通過太平洋鐵路法案撥款修建跨州鐵路，聯合太平洋公司(Union Pacific)及中央太平洋公司(Central Pacific)兩大鐵路公司，分別從東部和西部共同興建。

前者從內布拉斯加州奧馬哈市(Omaha)開始、通過懷俄明州南部和洛磯山脈(Rocky Mountains)向西修建，後者從加州沙加緬度(Sacramento)、通過內華達州塞拉山脈(Sierra Nevada Mountains)向西修建。

西部鐵路的修建並不順利，中央太平洋鐵路負責的路段包括遍布懸崖峭壁、終年積雪的內華達州塞拉山脈，工程難度巨大，兩年時間裡以白人為主的鐵路工人只修建了幾十哩，離順利竣工相差甚遠；而中央太平洋鐵路總裁史丹福最初並未考慮招募華工，是在公司負責鐵路建造及人力資源管理的克羅格(Charles Crocker)的大力勸說下，才勉強同意招募少量華工。

果不其然，這些在數千年前就修建長城的華人後代，在地勢條件極為險惡的工地上任勞任怨地工作，白天工作長達十多個小時，晚上就自己搭建帳棚睡覺，連工資要求都比白人低；華工們用祖先在中國早就使用過的各種技術，在懸崖峭壁上開鑿隧道、修建橋樑和棧道，展露出令人驚嘆的工程技術，也保證中央太平洋公司的建設進度最後超前於計畫，拯救了處於崩潰邊緣的鐵路公司。

在鐵路最終建成的前兩年，工人構成中華人超過80%，有1萬2000多名，他們在負責艱辛工程的同時，還面對歧視、低工資的威脅，賺取的報酬不到其他工人的三分之一，且有1200多人喪生在惡劣天候、危險的工作環境中。