影/華工後代齊聚 「祖輩不但修鐵路也修築中美橋樑」

2019-05-11 16:40 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 /猶他州鹽湖城報導



「50年前,我的母親是參與100周年金釘節儀式中唯一的華工後代,當年參加儀式的華裔總共也只有五人。」作家、歷史學家虞容儀芳,在10日的鐵路建成150周年紀念儀式上手拿當年母親在金釘節上的照片表示,自己如今能夠在150周年之際代表華工後代發言,讓50年前被拒絕的華裔的聲音被全美國聽到,得到應有的認可。

10日的150周年金釘節上,華工後代逾百人從美國各地前來參加,並紛紛穿上代表他們華裔身分的華服,盛裝慶祝這一歷史時刻。

虞容儀芳寫書:歷史不能遺忘

虞容儀芳母親的外曾祖父李旺生和她的曾祖父都是當年中央太平洋鐵路華工,鐵路建完後二人都回到中國;虞1962年從香港移民來美,從小就聽家中祖先的故事,成年後她將鐵路華工的故事寫成文章和書籍,讓更多人知道這段百年來被眾人所遺忘的歷史。

陳炳志和陳偉明父子是在金釘節參與扮演150年前鐵路華工的兩名演員,而他們也是華工的後裔;陳炳志的外曾祖父當年從廣東台山來美,妻子的祖父也是當年的華工之一,他認為在這一重要的日子能與兒子一同參與表演,還原當年的華工形象,是莫大的榮幸,「我們的祖輩不僅在美國修建了鐵路,他們同時也修築了中美間的橋樑。」

余黃鏗娟成立CRWDA:終於等到這天

鐵路華工後裔協會(CRWDA)主席余黃鏗娟(Margaret Yee),父母兩邊的曾祖父王英讚和伍時亨都是鐵路華工,從小她就知道家中祖先的故事,但卻幾乎沒有任何照片或資料留存,「紀念祖先是中國文化,我們要將祖輩的豐功偉績被眾人所知。」30年前起,她每年都會參加金釘節,年復一年,看到更多華裔和華工後代參加,促使她三年前與猶他州法官關維斌(Michael Kwan)共同成立CRWDA,為150周年慶做充分準備,如今這一天終於到來。

在紐約出生長大的陳雪媚,祖先也同樣有著十分曲折的移民故事,其曾祖父是鐵路華工,曾曾外祖父則是當年加州淘金熱大軍中的一員;陳雪媚12歲時,學校布置作業要完成族譜,她才從父母口中了解到祖上曾是華工的故事,這對她找尋身分認同感有巨大幫助,「我意識到,華裔絕不是外來人、也不是初來乍到者,我們在美國擁有悠久歷史,甚至比我的很多白人朋友還久。」

1981年就曾出演黃哲倫編寫的劇作「跳舞與鐵路」(The Dance and the Railroad)的華裔演員馬泰(Tzi Ma),雖然並非華工後代,但與這段歷史的淵源頗深,除了「跳舞與鐵路」,他還曾出演同樣描繪橫貫美洲大陸鐵路的電視劇「地獄之輪」(Hell On Wheels),「我肯定等不到200周年了,所以今年是我最後一次機會,這也是我一生最重要的時刻之一。」

太平洋鐵路建成150周年紀念活動,大批華工後裔到場。 記者金春香/攝影