影／美國鐵路150周年 50年前僅5華裔參加

2019-05-11 16:36 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／猶他州鹽湖城報導



2019年5月10日，距1869年5月10日美國第一條橫貫大陸的鐵路在猶他州普羅蒙特里(Promontory)東西接軌過去整整150年，包括數百名華裔鐵路工人後代在內的萬名民眾在金色道釘被打下的地方匯集，共同紀念這一對全美國人民具有重大意義的歷史事件。

150年紀念儀式充滿中國元素

10日的太平洋鐵路建成150周年紀念活動上，中國元素貫穿始終，儀式從模擬150多年前包括愛爾蘭人、華人、印地安人等多族裔鐵路工人勞作的演出開始，並有白人小朋友伴著茉莉花音樂表演的舞龍舞獅，作家、歷史學家虞容儀芳率先代表華工後代上台講話。

虞容儀芳表示，50年前的100周年紀念儀式上，只有五名華裔參加，而其母親和祖父則是唯二華工後裔，但卻沒有；50年後，她終於可以站在舞台上，代表此前完全被忽視的華工後代爭取到自己贏得的榮譽。

50年前的交長 抹滅華工貢獻

100年後的1969年5月10日，鐵路建成100周年慶典上，時任交通部長的沃爾普(John A. Volpe)再次完全忽視華工的貢獻，他在演講中說「除了美國人，還有誰能在覆蓋著30呎積雪的高山上鑽出十個通道？除了美國人，還有誰能在堅硬的花崗岩上內出通道？除了美國人，還有誰能夠在12小時內鋪出十哩鐵軌？」

沃爾普發表這一演講時，台下還坐著兩名華裔，一位是已於2017年過世的知名華人歷史研究專家、建築師胡垣坤(Philip P. Choy)，及美國華人歷史學會(Chinese Historical Society of America)創辦人之一陳參盛(Thomas W. Chinn)，運輸部原本答應二人會在典禮上安排五分鐘時間讓華人歷史學會向鐵路華工致敬、並線上牌匾，然而他們卻並未等來這珍貴的五分鐘，始終沒有機會上台將華工的貢獻大聲說出。

亞裔民權運動紀錄者李揚國說，他幾年前與胡垣坤會面時，後者告訴他，當年自己和陳參盛未能順利上台，非常氣憤，於是二人在典禮結束後到衛生間圍堵沃爾普，強烈要求華工的貢獻要在美國政府得到承認，之後沃爾普同意私下舉行一場牌匾授予儀式，而該牌匾之後則一直掛在「Chinese Arch」(華裔門)紀念拱上。

曾出版數本政治歷史類暢銷書籍的作家米全(Jon Meacham)在發表主題演講中表示，妥協與兼容並包是民主的氧氣，150年前鐵路工人能夠部分種族、年齡站在統一戰線共同完成壯舉，當下美國社會也應該以史為鑒，在之後150年繼續發揚美國民主精神，「美國的工程還沒有結束，這既是負擔，同時也是恩慈，我們對未來充滿希望。」

美國鐵路150周年慶祝活動。 美聯社 分享 facebook