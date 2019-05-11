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「華工為美國發展做貢獻」 趙小蘭表達政府遲來的敬意

2019-05-11 16:44世界日報 記者李晗／猶他州鹽湖城報導

美國第一條橫貫大陸的鐵路，150年前在猶他州竣工，華人勞工是這項巨大工程的重要參與者，華裔聯邦運輸部部長趙小蘭專程赴猶他州參加10日的「金釘節」（Golden Spike）紀念儀式；她致詞表示，「在這個歷史性的時刻，我們對建造洲際鐵路的1萬2000多名華工承受的沉重代價，表達姍姍來遲的敬意。」

趙小蘭是首位擔任美國總統內閣官員的亞裔女性，也是首位華裔美國運輸部長；修築鐵路的華人勞工的貢獻，在歷史上一直被忽視和掩蓋，趙小蘭的出席，對紀念當年辛苦付出卻被看不起的華工，別具歷史意義。

「華工在極端危險嚴酷的條件下，勇敢地鑿穿其餘的內華達山脈，鋪設軌道，開通隧道。」趙小蘭說，這條洲際鐵路的完成，是工程、創新、人力的集中體現，這個歷史性的成就，也要歸功華人勞工的勇氣、奉獻和犧牲。

當年參與修築洲際鐵路的華工約1萬2000人，由於勤勉有紀律的華人不畏嚴酷環境與天候參與，鐵路修築的進度超前甚多，其中約500至1000名華工，在修築鐵路的過程中喪生。

「鐵路華工的努力，為幾代的美國人的經濟活力奠定了基礎，也為美國的發展做出了卓越貢獻。」趙小蘭說。在州際鐵路完成之前，橫跨美國大陸東西兩岸，需時可能要超過六個月甚至更久，且花費高昂；竣工之後，搭乘火車從紐約抵達舊金山只需一周時間。

趙小蘭說，因為人員和貨物能夠以更低的成本跨越美國，全國經濟也得以快速發展；這條鐵路把經濟發展的機會帶進了內陸地區。

金釘節大型儀式就在150年前鐵路竣工的地點，猶他州普羅蒙特瑞（Promotory）舉行；趙小蘭在9日抵達猶他州的鹽湖城，參與了當地包括「鐵路華工後裔協會」與「華人金釘節文化組委會」等機構舉辦的多項紀念活動。

趙小蘭華裔
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