貝佐斯秀登月器 拚2024年圓夢

2019-05-11 14:52 世界日報 編譯組╱矽谷電



美國亞馬遜創始人貝佐斯九日發布了旗下藍色起源公司的首款登月飛行器「藍月」。圖／法新社 分享 facebook

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)日昨公布他的登月計畫，並首次展示由他創辦的另一家公司「藍色起源」(Blue Origin)所設計的登月器。他說他計畫將美國人於2024年重返月球。

貝佐斯將登月計畫當作他人生中最重要的工作，比亞馬遜更為重要。他2000年創辦「藍色起源」，每年投資超過10億元，最大的目標就是在月球興建基礎設施，讓人類可以居留下去。他認為，地球是一個奇妙的星球，但資源有限，終有一天耗盡，因此他一直希望人類可以到太空發展，而月球最近地球，最值得開發。

他9日展示「藍色起源」設計的登月器「藍月」(Blue Moon)。這個登月器可載重7.1噸，運送人和貨物到月球。另外他又首次展示一種新的火箭推進器，稱為BE-7火箭。這種新火箭將於今年夏天試射，新火箭可以將登月器送到月球。

貝佐斯說，月球的地心吸力沒有地球那麼大，因此在月球工作和掘挖資源需要的能源比地球少24倍，這是在月球發展的一大優點。

今年初，副總統潘斯向太空總署下令，希望美國人可於五年內重返月球。貝佐斯說，他也認為五年是一個合理的時間，因此計畫於2024年讓「藍月」登月，將人類送到月球。這次人類登月了，再不會像上次那樣再回到地球，而且可以留在月球，居留下去和發展。