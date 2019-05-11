貝佐斯秀登月器 拚2024年圓夢
亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)日昨公布他的登月計畫，並首次展示由他創辦的另一家公司「藍色起源」(Blue Origin)所設計的登月器。他說他計畫將美國人於2024年重返月球。
貝佐斯將登月計畫當作他人生中最重要的工作，比亞馬遜更為重要。他2000年創辦「藍色起源」，每年投資超過10億元，最大的目標就是在月球興建基礎設施，讓人類可以居留下去。他認為，地球是一個奇妙的星球，但資源有限，終有一天耗盡，因此他一直希望人類可以到太空發展，而月球最近地球，最值得開發。
他9日展示「藍色起源」設計的登月器「藍月」(Blue Moon)。這個登月器可載重7.1噸，運送人和貨物到月球。另外他又首次展示一種新的火箭推進器，稱為BE-7火箭。這種新火箭將於今年夏天試射，新火箭可以將登月器送到月球。
貝佐斯說，月球的地心吸力沒有地球那麼大，因此在月球工作和掘挖資源需要的能源比地球少24倍，這是在月球發展的一大優點。
今年初，副總統潘斯向太空總署下令，希望美國人可於五年內重返月球。貝佐斯說，他也認為五年是一個合理的時間，因此計畫於2024年讓「藍月」登月，將人類送到月球。這次人類登月了，再不會像上次那樣再回到地球，而且可以留在月球，居留下去和發展。
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