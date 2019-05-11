親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陳吉仲宣布「農業外勞」7月上工

獨／綠議員接連關閉臉書 簡煥宗：不希望社會對立

可比鄧小平！大陸改革派把川普當英雄 可惜他方法錯了

2019-05-11 14:18聯合報 記者田思怡╱即時報導

專欄作家布朗（Andrew Browne）在彭博新經濟論壇撰文指出，美國總統川普與中國大陸打交道的方法錯了，北京也許是狡猾的談判對手，但川普祭出更多關稅施壓是自我毀滅，絕非上策。

文章指出，中國官員在談判最後關頭出爾反爾不稀奇，白宮必須體認到，即使中國的談判代表有誠意談成協議，他們經常因國內政治綁手綁腳。中國的官僚體系極頑強，中國領導人雖然大權在握，但並非無所不能。

大陸國家主席習近平可能是自毛澤東以來最強勢的政治人物，但即便他也無法達成川普的要求：全面改造中國由國家領導的產業體制。這將挑戰中國幾乎所有官僚利益團體。

而且，中國體制欠缺為了遵守協議必須承擔的個人責任。美國已故政治學者白魯恂（Lucian W. Pye）在他的經典著作「中國談判作風」（Chinese Negotiating Style）中提到，外國投資人誤以為鄧小平同意的投資計畫就已拍板定案，等到計畫告吹後才糗大了。

白魯恂寫道，西方對中國政治太無知，不像在西方，中國領導人展現權力的方式不是為決策負責，而是避免為決策負責，如果政治風向改變，決策受到攻擊，就由屬下擔責。

白魯恂寫道：「鄧小平就是盡可能避免負責才爬到頂峰。」

川普堅持要達成有意義的協議並沒有錯。他甚至贏得中國改革派官員的尊敬。北京有個笑話：誰是現代中國經濟改革的真正英雄？答案：鄧小平和川普。

不過，川普打關稅戰雖引起北京的注意，但現在他要出重手，對所有輸美的中國產品課徵25%關稅，則是自我毀滅。

白宮應放棄幻想關稅能快速解決美中之間所有貿易摩擦，即便北京順應美國貿易代表賴海哲的要求，把過去一年所做的讓步都變成法律，還是有很方法阻撓協議的執行。

不過，文章指出，美國也不能假設永遠不可能改變中國商業模式具有破壞力的方面。川普應從中國近來的經驗中學習，例如，當中國私人企業對中國經濟的中央集權起了戒心，因而大幅縮減可創造就業的投資時，習政權改變政策，對企業提出減稅和其他獎勵措施。

同樣地，當巴基斯坦和馬來西亞等國開始質疑中國「一帶一路」的建設計畫後，習近平也做了修正。

從這兩個例子可以看出，當中國的核心經濟利益受到威脅時，北京當局就會認真看待。結合全球之力、耐心對抗中國的略奪式行為，包括對國營企業的補貼和強迫技術轉移，將更廣泛地對中國整體官僚體系造成極大壓力。

文章建議川普政府應與盟邦結盟共同對抗中國，把透過網路竊取利益和其他濫權作為的中國企業、其高層主管、財務長、顧問列入黑名單；美商也不應再沉默，應依據世界貿易組織（WTO）的規定挑戰不公平待遇。

美國總統川普揚言將對所有輸美的中國產品課徵25%關稅。圖為川普（右）今年4月4日...
美國總統川普揚言將對所有輸美的中國產品課徵25%關稅。圖為川普（右）今年4月4日在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴（左）。法新社
分享

川普北京
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

為取得川普報稅資料 美眾議院發傳票

2019-05-11 10:54

梅根愛子名 來自寵物貓「亞契」？

2019-05-11 13:57

譴責貧窮的營養午餐？美國小學「羞辱三明治」問題

2019-05-11 10:36

達美航班女客 降落時企圖打開艙門自殺

2019-05-11 09:29

砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02

影／拒打疫苗被停學！美高中生怒告當局 結果遭現世報

2019-05-10 18:01

華埠老字號太白亭酒吧 獲布里德嘉獎

2019-05-10 16:21

川普提2020財政年度預算 H-1B簽證費擬漲一倍

2019-05-10 15:54

洛杉磯豪宅搜出逾千槍械 動員30警15小時才搬完

2019-05-10 15:17

贊不贊成彈劾川普 45%美國人點頭

2019-05-10 14:26

李康誠 獲任命紐約市少數族裔和女性商業顧委會

2019-05-10 14:18

影／白思豪慶亞太月 表彰華裔女演員

2019-05-10 14:18

嚴堵無證客！川普擬強制雇主 採E-Verify查核新員工

2019-05-10 14:18

第32州！持台灣駕照 印第安納州免路考換照

2019-05-10 14:08

褒揚華工 伊利諾州及芝加哥定5月10日為「鐵路日」

2019-05-10 14:08

紐約3華男詐騙iPhone 最重恐關15年

2019-05-10 13:59

竣工150年！華工修鐵路史 眾議員促「從幕後到台前」

2019-05-10 13:54

美國擁秘密武器：像金鋼狼切死恐怖分子的飛彈

2019-05-10 11:53

竊美保險企業近8000萬人個資 中國駭客遭美起訴

2019-05-10 11:24

長子被傳喚為通俄門案作證 川普直呼驚訝

2019-05-10 11:16
看更多

熱門文章

邊走邊愛！情侶用特斯拉自駕功能拍A片 馬斯克說話了

2019-05-10 15:59

小貓咬斷耳機被狠罵 出走1小時後叼回「小蛇」賠罪

2019-05-10 22:10

川普又發推文 和中國的貿易談判「不用急」

2019-05-10 19:10

美中貿談結束 美擬向所有陸輸美商品加徵關稅

2019-05-11 07:13

限期1個月！美中若無法達協議 川普將再祭關稅

2019-05-11 10:23

貿易戰若升溫…美嗆再下重手 陸3大武器回擊？

2019-05-11 00:15

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 04:19

影／拒打疫苗被停學！美高中生怒告當局 結果遭現世報

2019-05-10 18:01

美中貿易戰若全面開打　川普有多少實力及影響力？

2019-05-10 23:25

還擊美國加稅 北京可採非關稅手段限美令

2019-05-10 19:08

25%新關稅生效 川普：美中貿易談判不用急

2019-05-10 21:21

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

2019-05-11 09:08

老機長不聽小30歲女副手建議 飛機卡水溝

2019-05-10 15:28

忍辱退讓？選擇對抗？習近平正在走鋼索

2019-05-11 00:42

影／美中貿易戰續打 川普下一步對中全面加徵關稅

2019-05-10 16:43

砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02

談判卡關 劉鶴首度公開與美有三大分歧

2019-05-11 10:07

川普加稅 盯3,250億美元陸貨

2019-05-11 00:07

你住地下幾樓？ 對抗末日 這幾國城市已默默「搬入地底」

2019-05-11 01:28

陸學者：川普在「膽小鬼遊戲」邊緣瘋狂試探

2019-05-10 14:56

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

菲國度假救流浪狗被咬 挪威女染狂犬病返國後死亡

2019-05-10 23:05

美對陸貨加稅生效 川普：與中談判不用急

2019-05-11 00:23

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

洛杉磯豪宅搜出逾千槍械 動員30警15小時才搬完

2019-05-10 15:17

制裁小case 環時總編：中國邊打邊談經驗豐富

2019-05-10 14:56

攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 07:20

美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31

日推地表最快子彈列車 最高時速近400公里

2019-05-11 01:10

川普拉高貿易戰 美股跌幅擴大至1% 道瓊本周跌近千點

2019-05-10 23:08

贊不贊成彈劾川普 45%美國人點頭

2019-05-10 14:26

川普提2020財政年度預算 H-1B簽證費擬漲一倍

2019-05-10 15:54

不丹總理週末是醫生 稱操手術刀有紓壓效果

2019-05-10 17:47

影／美對中下通牒 1個月未達協議、全面加徵關稅

2019-05-11 12:45

美中將持續貿易談判 激勵美股由黑翻紅

2019-05-11 06:10

FT：福建晉華擬求售換技術 屬意美光伸出援手

2019-05-10 17:18

村上春樹首次投稿講家族史 提及父親戰時經歷

2019-05-10 21:03

談判破裂？劉鶴：未來審慎樂觀

2019-05-11 09:08

市場對Uber獲利能力存疑 首日交易重挫7.6%

2019-05-11 06:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top