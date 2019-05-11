可比鄧小平！大陸改革派把川普當英雄 可惜他方法錯了

2019-05-11 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



專欄作家布朗（Andrew Browne）在彭博新經濟論壇撰文指出，美國總統川普與中國大陸打交道的方法錯了，北京也許是狡猾的談判對手，但川普祭出更多關稅施壓是自我毀滅，絕非上策。

文章指出，中國官員在談判最後關頭出爾反爾不稀奇，白宮必須體認到，即使中國的談判代表有誠意談成協議，他們經常因國內政治綁手綁腳。中國的官僚體系極頑強，中國領導人雖然大權在握，但並非無所不能。

大陸國家主席習近平可能是自毛澤東以來最強勢的政治人物，但即便他也無法達成川普的要求：全面改造中國由國家領導的產業體制。這將挑戰中國幾乎所有官僚利益團體。

而且，中國體制欠缺為了遵守協議必須承擔的個人責任。美國已故政治學者白魯恂（Lucian W. Pye）在他的經典著作「中國談判作風」（Chinese Negotiating Style）中提到，外國投資人誤以為鄧小平同意的投資計畫就已拍板定案，等到計畫告吹後才糗大了。

白魯恂寫道，西方對中國政治太無知，不像在西方，中國領導人展現權力的方式不是為決策負責，而是避免為決策負責，如果政治風向改變，決策受到攻擊，就由屬下擔責。

白魯恂寫道：「鄧小平就是盡可能避免負責才爬到頂峰。」

川普堅持要達成有意義的協議並沒有錯。他甚至贏得中國改革派官員的尊敬。北京有個笑話：誰是現代中國經濟改革的真正英雄？答案：鄧小平和川普。

不過，川普打關稅戰雖引起北京的注意，但現在他要出重手，對所有輸美的中國產品課徵25%關稅，則是自我毀滅。

白宮應放棄幻想關稅能快速解決美中之間所有貿易摩擦，即便北京順應美國貿易代表賴海哲的要求，把過去一年所做的讓步都變成法律，還是有很方法阻撓協議的執行。

不過，文章指出，美國也不能假設永遠不可能改變中國商業模式具有破壞力的方面。川普應從中國近來的經驗中學習，例如，當中國私人企業對中國經濟的中央集權起了戒心，因而大幅縮減可創造就業的投資時，習政權改變政策，對企業提出減稅和其他獎勵措施。

同樣地，當巴基斯坦和馬來西亞等國開始質疑中國「一帶一路」的建設計畫後，習近平也做了修正。

從這兩個例子可以看出，當中國的核心經濟利益受到威脅時，北京當局就會認真看待。結合全球之力、耐心對抗中國的略奪式行為，包括對國營企業的補貼和強迫技術轉移，將更廣泛地對中國整體官僚體系造成極大壓力。