梅根愛子名 來自寵物貓「亞契」？

2019-05-11 13:57 世界日報 編譯中心／綜合10日電



英國薩塞克斯公爵夫人梅根6日生下小王子「亞契」（Archie）。據英國太陽報報導，梅根為兒子取名的靈感，來自她小時候養的一隻貓咪，但愛貓「亞契」在她上大學的時候過世了。

太陽報引述梅根一名舊友指出，梅根的母親多莉雅（Doria Radlan）曾救回一隻貓咪，並把牠命名為「亞契」，「梅根很喜歡和『亞契』玩耍，經常向朋友提及牠。她以『亞契』命名孩子，不足為奇，她很寵愛那隻貓。」

此外，朋友還透露，梅根經常餵「亞契」吃葡萄，最後「亞契」變得很胖，在梅根離家前往芝加哥的西北大學（Northwestern University）讀書時過世。

另外，哈利與梅根也決定不為孩子使用禮貌頭銜，作為公爵的長子，Archie原本可以稱為敦巴頓伯爵（Earl of Dumbarton），但哈利與梅根只讓他被稱為Master Archie。

皇家評論員理查德菲茨威廉姆斯（Richard Fitzwilliams）表示，哈利與梅根選擇了非英國皇室傳統名字，這相當「奇妙」且會讓「君主制恢復活力」，「這是由一對獨特的夫妻以獨特的方式，所做的獨特的選擇」。

「亞契」非英國皇室傳統名字，據英國國家統計署資料，「Archie」原是「Archibald」的簡寫，近年在英國越來越流行，2017年打入最受歡迎男孩名字前20名。