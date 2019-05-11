開派對、治裝費… 梅根生子被爆砸143萬

2019-05-11 14:58 世界日報 編譯中心／綜合10日電



英國媒體報導，梅根生子所花費的金額，粗略估計就逼近110萬英鎊(約143萬美元)。 美聯 分享 facebook

英國哈利王子的妻子梅根，生下了各方期盼的男寶寶「亞契」，成為近日全球民眾的關注焦點。梅根雖然沒像婆婆黛安娜與嫂嫂凱特一樣，生完小孩立刻打扮美美出來拍全家合照，反而過兩天才跟著兒子、丈夫一起面對外界，還毫不避諱露出自己沒有減下去的孕肚，被稱讚這才是正常剛生完孩子的婦女該有的姿態，拉近不少與平民百姓的距離。然而梅根畢竟貴為英國的薩塞克斯公爵夫人，絕對與一般婦女不一樣，英國媒體報導，她生子所花費的金額，粗略估計就逼近110萬英鎊(約143萬美元)。

英國鏡報報導，美國出身的梅根在產前依照老美習俗，邀來姊妹好友舉辦產前派對，特地回了趟紐約，搭乘最頂級、安全的私人專機，10萬美元。她在紐約住的是一晚要價7.5萬美元的高等私人套房，估計這一次的紐約之行至少花了50萬美元。

除了梅根的產前派對，她與哈利還來了一場「產前蜜月」（Babymoon，指準父母在寶寶出生前的小旅行），兩人花費4.3萬美元到英國漢普郡的一處五星級飯店度假3天。

據報導，梅根在懷孕期間，還重金禮聘針灸名醫不時為她來上幾堂療程，也有其他調理身體、維持胎兒健康的照顧，每一樣都要花錢，更別說她雖沒有進醫院生小孩，光是動用的人手進宮來為她接生，一切程序及課程的支出估計花費逾1萬英鎊（約1.3萬美元）。此外，他們原計畫在家中分娩，但似乎哈利和梅根最終來到波特蘭醫院，而倫敦私立醫院的出生費用為2萬英鎊（約2.6萬美元）。

而梅根懷孕期間的服裝，也是一筆龐大的開銷，至少50萬英鎊（約65萬美元），其成本幾乎是劍橋公爵夫人凱特的七倍，因為她並沒有挑選知名孕婦裝的品牌，而是直接穿上精品量身打造的大尺碼服飾，包括迪奧、紀梵希、范倫鐵諾等。報導指出，自宣布懷孕以來，梅根至少已穿過75套服裝亮相。

最後，哈利與梅根兩人還花了超過19.5萬美元的資金裝修嬰兒房。