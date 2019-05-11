親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

總統大選也有戀愛fu 網推「最正助選員」是她！

開派對、治裝費… 梅根生子被爆砸143萬

2019-05-11 14:58世界日報 編譯中心／綜合10日電

英國媒體報導，梅根生子所花費的金額，粗略估計就逼近110萬英鎊(約143萬美元)...
英國媒體報導，梅根生子所花費的金額，粗略估計就逼近110萬英鎊(約143萬美元)。 美聯
分享

英國哈利王子的妻子梅根，生下了各方期盼的男寶寶「亞契」，成為近日全球民眾的關注焦點。梅根雖然沒像婆婆黛安娜與嫂嫂凱特一樣，生完小孩立刻打扮美美出來拍全家合照，反而過兩天才跟著兒子、丈夫一起面對外界，還毫不避諱露出自己沒有減下去的孕肚，被稱讚這才是正常剛生完孩子的婦女該有的姿態，拉近不少與平民百姓的距離。然而梅根畢竟貴為英國的薩塞克斯公爵夫人，絕對與一般婦女不一樣，英國媒體報導，她生子所花費的金額，粗略估計就逼近110萬英鎊(約143萬美元)。

英國鏡報報導，美國出身的梅根在產前依照老美習俗，邀來姊妹好友舉辦產前派對，特地回了趟紐約，搭乘最頂級、安全的私人專機，10萬美元。她在紐約住的是一晚要價7.5萬美元的高等私人套房，估計這一次的紐約之行至少花了50萬美元。

除了梅根的產前派對，她與哈利還來了一場「產前蜜月」（Babymoon，指準父母在寶寶出生前的小旅行），兩人花費4.3萬美元到英國漢普郡的一處五星級飯店度假3天。

據報導，梅根在懷孕期間，還重金禮聘針灸名醫不時為她來上幾堂療程，也有其他調理身體、維持胎兒健康的照顧，每一樣都要花錢，更別說她雖沒有進醫院生小孩，光是動用的人手進宮來為她接生，一切程序及課程的支出估計花費逾1萬英鎊（約1.3萬美元）。此外，他們原計畫在家中分娩，但似乎哈利和梅根最終來到波特蘭醫院，而倫敦私立醫院的出生費用為2萬英鎊（約2.6萬美元）。

而梅根懷孕期間的服裝，也是一筆龐大的開銷，至少50萬英鎊（約65萬美元），其成本幾乎是劍橋公爵夫人凱特的七倍，因為她並沒有挑選知名孕婦裝的品牌，而是直接穿上精品量身打造的大尺碼服飾，包括迪奧、紀梵希、范倫鐵諾等。報導指出，自宣布懷孕以來，梅根至少已穿過75套服裝亮相。

最後，哈利與梅根兩人還花了超過19.5萬美元的資金裝修嬰兒房。

英國紐約懷孕
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

醜聞纏身 南非執政黨大選慘勝

2019-05-11 14:44

梅根愛子名 來自寵物貓「亞契」？

2019-05-11 13:57

力爭日朝峰會 日官房長官來美求援

2019-05-11 13:55

攔不住！北韓短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 13:29

防伊朗攻擊！ 愛國者飛彈進駐中東

2019-05-11 13:28

菅義偉會彭斯 雙方對北韓試射同感遺憾

2019-05-11 13:00

川普：北韓近日射彈不算背信

2019-05-11 11:19

防範伊朗攻擊！愛國者飛彈進駐中東

2019-05-11 10:12

攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01

中方新駐日大使：日中有維持自由貿易體制的重要職責

2019-05-11 08:20

脫歐沒在怕 英國是德國僑民第二愛的居住國

2019-05-11 08:06

一日本男子間諜罪遭中方判決5年徒刑 間諜罪第五人

2019-05-11 07:47

南非國會大選 執政非洲民族議會篤定勝選

2019-05-11 05:02

醜聞纏身 南非執政黨大選慘勝

2019-05-11 00:38

菅義偉赴美 為日朝峰會尋協助

2019-05-11 00:37

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

菲國度假救流浪狗被咬 挪威女染狂犬病返國後死亡

2019-05-10 23:05

星國打假新聞法遭批 李顯龍接班人隔海辯護

2019-05-10 22:56

不丹總理週末是醫生 稱操手術刀有紓壓效果

2019-05-10 17:47

老機長不聽小30歲女副手建議 飛機卡水溝

2019-05-10 15:28

準防長夏納翰：不論北韓發射什麼 美國態度不變

2019-05-10 15:15

奧斯卡爆紅廣告 Nike女力時代來臨？

2019-05-10 15:03

緊張升高！首因違反制裁出招 美扣押北韓貨輪

2019-05-10 14:25

你搗「彈」我反擊！美首次扣押北韓非法運煤貨輪

2019-05-10 14:24

菲律賓期中選舉 杜特蒂可望加強掌控、恢復死刑！

2019-05-10 14:21

日本德國麻疹疫情續增溫 專家籲有意懷孕女性打疫苗

2019-05-10 13:30

影／平壤稱試射長程武器 川普：北韓沒準備談判

2019-05-10 12:37

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 09:31

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

小貓咬斷耳機被狠罵 出走1小時後叼回「小蛇」賠罪

2019-05-10 22:10

川普又發推文 和中國的貿易談判「不用急」

2019-05-10 19:10

美中貿談結束 美擬向所有陸輸美商品加徵關稅

2019-05-11 07:13

限期1個月！美中若無法達協議 川普將再祭關稅

2019-05-11 10:23

貿易戰若升溫…美嗆再下重手 陸3大武器回擊？

2019-05-11 00:15

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 04:19

影／拒打疫苗被停學！美高中生怒告當局 結果遭現世報

2019-05-10 18:01

美中貿易戰若全面開打　川普有多少實力及影響力？

2019-05-10 23:25

還擊美國加稅 北京可採非關稅手段限美令

2019-05-10 19:08

25%新關稅生效 川普：美中貿易談判不用急

2019-05-10 21:21

談判無果 陸官媒：美極限施壓 中國在原則問題不會妥協

2019-05-11 09:08

忍辱退讓？選擇對抗？習近平正在走鋼索

2019-05-11 00:42

砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02

談判卡關 劉鶴首度公開與美有三大分歧

2019-05-11 10:07

影／美中貿易戰續打 川普下一步對中全面加徵關稅

2019-05-10 16:43

川普加稅 盯3,250億美元陸貨

2019-05-11 00:07

你住地下幾樓？ 對抗末日 這幾國城市已默默「搬入地底」

2019-05-11 01:28

全球GDP恐折損千億美元 亞洲首當其衝

2019-05-11 00:13

菲國度假救流浪狗被咬 挪威女染狂犬病返國後死亡

2019-05-10 23:05

美對陸貨加稅生效 川普：與中談判不用急

2019-05-11 00:23

一次對上中朝伊 川普老神在在

2019-05-11 00:33

影／美對中下通牒 1個月未達協議、全面加徵關稅

2019-05-11 12:45

攔不住！北韓試射的短程飛彈 可躲過飛彈防禦系統

2019-05-11 09:01

美國第三大煤炭公司聲請破產！

2019-05-11 11:31

美中貿談結束 川普：是否撤關稅 視未來談判而定

2019-05-11 07:20

可比鄧小平！大陸改革派把川普當英雄 可惜他方法錯了

2019-05-11 14:18

日推地表最快子彈列車 最高時速近400公里

2019-05-11 01:10

川普拉高貿易戰 美股跌幅擴大至1% 道瓊本周跌近千點

2019-05-10 23:08

不丹總理週末是醫生 稱操手術刀有紓壓效果

2019-05-10 17:47

美中將持續貿易談判 激勵美股由黑翻紅

2019-05-11 06:10

FT：福建晉華擬求售換技術 屬意美光伸出援手

2019-05-10 17:18

談判破裂？劉鶴：未來審慎樂觀

2019-05-11 09:08

村上春樹首次投稿講家族史 提及父親戰時經歷

2019-05-10 21:03

印尼、泰國、馬來西亞村落成了富國垃圾場！

2019-05-11 13:19

市場對Uber獲利能力存疑 首日交易重挫7.6%

2019-05-11 06:15

劉鶴：中美經貿談判沒破裂 雙方將在北京再見面

2019-05-11 10:41

影／罕見！美德州閃電打在「同一點」多達11次

2019-05-11 11:44

中國恐拋售債券、人民幣眨值 川普教戰：美買更多自家農產品

2019-05-11 13:37

美中貿易戰 德媒：歐美應站在同一陣線

2019-05-10 21:52

達美航班女客 降落時企圖打開艙門自殺

2019-05-11 09:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top