達美航班女客 降落時企圖打開艙門自殺

2019-05-11 09:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合紐約10日電



達美航空公司5935航班10日下午降落拉瓜地亞機場時，機上一名女乘客企圖打開緊急艙門自殺。(Getty Images) 分享 facebook

達美航空(Delta)5935航班10日下午正在降落紐約拉瓜地亞機場時，機上一名女乘客企圖打開緊急艙門自殺，迫使機師宣布進入緊急狀態。

該航班來自北卡州洛麗-德倫國際機場(Raleigh-Durham International Airport)，機上的混亂情況被航空管制員即時錄音。

乘客史塔西‧赫伯特(Stacy Herbert)在推特(Twitter)貼文說，當飛機下降時，「一名20出頭的年輕女子顯示出自殺傾向，並試圖打開飛機艙門。」

赫伯特補充說，該年輕女子的父親把她拖離艙門時，她大聲叫喊說要打開艙門去死。

據報該航班在下午1時35分安全降落。消息人士說，該女子被送到蘭諾斯丘醫院(Lenox Hill Hospital)接受觀察，事件中沒有人受傷。

紐新航港局發言人說，他們知道發生什麼事，但不會證實有關報導。為達美操作航班的共和航空公司(Republic Airways)發言人說：「我們知道社交網站對該航班的報導，並正在調查，但我們現在可以告訴你的是，該航班平安降落。」