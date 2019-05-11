砸3600萬送女進耶魯 豪宅爸遭起底竟是「A級通緝犯」

2019-05-11 09:02 世界日報 記者／爾灣市報導



郭雪莉中文名是郭佳欣。（JSerra天主教高中網站） 分享 facebook 大學招生舞弊案震驚全美，其中浮上檯面的兩個華人家庭，據稱分別付了650萬元(約新台幣1.95億元)和120萬元(約新台幣3600萬元)，給主持這個舞弊案的新港灘大學入學顧問辛格（William Singer）。知情人士表示，其中支付120萬元的家庭，被定調為「耶魯申請人1號」的華人學生郭雪莉（Sherry Guo，音譯）的父親，竟然是中國公安部A級通緝令的嫌犯，並且就住在爾灣一個中上社區。

目前被指稱花錢買進名校的兩個華人家長，其中家庭支付辛格650萬元的學生，是前史丹福大學大二學生趙雨思（Yusi Zhao，音譯），其父親是總部位於中國菏澤的山東步長製藥股份有限公司董事長趙濤（Tao Zhao），為中國知名人士，社會大眾關注度也較高。但郭雪莉的家庭背景卻鮮少為人知，關注度也較少。目前郭雪莉和她的父母，都尚未傳出被檢方問話的訊息。

知情人士指出，中國公安部在今年3月28日發布一則A級通緝令，「郭虎林（在逃人員編號T150823000000201903506），男、蒙古族、1971年8月2日出生，身高180釐米左右，內蒙古口音」。

通緝令上還有另外一人是汪虎云。公安部介紹，緝拿汪虎云、郭虎林，每抓獲一名犯罪嫌疑人，獎勵人民幣20萬元(約新台幣90萬元)。這兩人涉嫌一起虛假出資、抽逃出資和偽造變造金融票證，及合同詐騙案件。犯罪嫌疑人汪虎云、郭虎林在逃。

知情人士表示，郭虎林與汪虎云為兩兄弟，一個隨父姓、一個隨母姓，汪虎云為長兄，其弟郭虎林與郭雪莉正是父女關係。公安部發出通緝令前，兄弟兩人早已逃之夭夭在美國定居，且在四、五年前以跨國經理人（L1）的方式申辦綠卡，但去年以失敗告終，未能拿到綠卡，目前以旅遊簽證（B1/B2）身分待在美國。

郭家代表律師，洛杉磯Spertus, Landes & Umhofer事務所律師James Spertus，曾對主流媒體透露，郭雪莉中文名字是郭佳欣（Jiaxin Guo，音譯），2014年從中國來到美國讀書，高中就讀加州橙縣聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）的JSerra天主教高中。記者7日致電該律師求證，唯截至發稿前未得到回應。

如果根據代表律師的說詞，郭雪莉是2014年來美國讀書的話，與知情人士稱郭虎林申辦綠卡的時間大致吻合。知情人士尚說，郭家兩兄弟住在橙縣爾灣市，他們最初是以公司名義在同一社區購買兩套房產，兩戶就是門對門。

本報記者7日走訪郭家定居的社區「Pavilion Park」，該社區靠近5號公路，就在橙縣大公園旁，是新開發的社區，住戶有多位亞裔。記者到其中一戶敲門，一位30多歲的女性應門，當記者詢問是否是郭雪莉的住家時，這名女子並未明確回答，之後記者改問，是否是「郭佳欣」（郭雪莉的中文）的家，或是對面的一戶？這名女子才表示，郭佳欣住在對面。

從對話中得知，開門女子的這一戶人家是郭的哥哥，只是其兄在外出差，平時他們稱郭佳欣為「寶寶」，對其英文名字Sherry表現的不是很熟，而郭佳欣和父母同住。該女子表示她是郭家的親戚。

隨後記者來到另一戶，開門男子與中國公安部A級通緝令上的嫌犯相片郭虎林相同。郭虎林身材挺拔，身形偏瘦，帶著一副黑色框架眼鏡，神情謹慎，不斷詢問記者的身分。記者在表明記者身分之前，以及之後，均一再詢問郭虎林：郭雪莉是否在家，是否希望針對日前爆出的大學舞弊案發表任何想法，郭虎林都以「你找錯人了」為由，拒絕回答任何問題，並關上了大門。

根據房產紀錄，郭家的房子是以公司名義，在2014年6月以103萬3500元購得(約新台幣3100萬元)，2015年2月郭虎林的名字出現在產權變更上；該房是4房3.5浴，面積2599平方呎，占地5040平方呎，現值120萬至130萬元(約新台幣3600萬至3900萬元)之間。

至於此房對面的另一戶，也是其兄的住戶，也是在同一時間，以同一價格用同一公司名義購得，2015年2月產權同樣出現變更，變更為Xiao F. Guo；此房面積為2599平方呎，占地5340平方呎，現值120萬至130萬元。

根據房產紀錄，郭家購房時間與郭雪莉赴美求學時間也大致吻合。