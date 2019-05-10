影／拒打疫苗被停學！美高中生怒告當局 結果遭現世報

2019-05-10 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



美國一名高中生一個多月前因宗教理由，拒絕施打水痘疫苗而遭到停學，為此他怒告衛生局妨礙宗教自由，讓疫苗接種豁免的議題成為焦點，但現在他卻罹患了水痘。

今年3月，傑若米（Jerome Kunkel）就讀的高中爆發水痘疫情，有超過30名學生感染。肯塔基州衛生局立即進行隔離，禁止傑若米在內等未接種疫苗的學生進入教室和從事體育活動。

在那之後，傑若米對當地衛生局提起訴訟，認為他們侵害宗教自由。「這是對我們的宗教、信仰，及對國家的暴政，」傑若米的父親比爾（Bill Kunkel ）接受《華盛頓郵報》採訪時表示：「他受到了迫害，他是一個健康的孩子。」但傑若米現在卻感染了水痘。

傑若米的律師告訴NBC新聞：傑若米上周染病，預計在下周康復，然而，他並不後悔這決定，聲稱他們不希望因接種疫苗而背叛宗教，還宣稱疫苗來自合法流產的胎兒細胞，而那是有罪的。

傑若米自3月15日後便沒有踏入學校，律師表示傑若米現在已經得過水痘，他希望可以在康復後盡快返校。