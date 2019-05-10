華埠老字號太白亭酒吧 獲布里德嘉獎

2019-05-10 16:21 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



華埠歷史最悠久的老字號悠閒酒吧太白亭（Li Po Cocktail Lounge）在舊金山小商業周獲市長布里德（London Breed）嘉獎。布里德稱讚太白亭酒吧近80多年來一直是華埠最好的悠閒酒吧，是本地人經常性的休閒聚集地，也是吸引遊客喜歡的地方。

布里德說：「太白亭酒吧承諾了通過舊金山閃耀（SF Shines）計畫將標誌性的霓虹燈提升至歷史性的翻新標準，讓子孫後代得以享受和慶祝。你們以企業家精神和奉獻精神服務我們的社區，真實代表了舊金山的最佳價值。」

這已經是太白亭酒吧一周內第二次獲得嘉獎，另外一項嘉獎來自於「The Art Deco Society of California」。去年12月10日，代表華埠的市議員佩斯金也嘉獎了太白亭酒吧。太白亭酒吧自創的雞尾酒「Chinese Mai Tai」是其屢獲殊榮的重要一環。

太白亭酒吧經理Jackie Cheung表示，本周獲得的兩次嘉獎，評選標準都很高，其它不少獲獎單位是很大的機構。她說，1937年落成開始營業的太白亭酒吧優勢在於有悠久的歷史，內外設計有濃厚中華傳統文化特色。其中，由經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）牽頭於去年12月完成修復華埠獨一無二的燈籠霓虹燈，確保其光明持續照耀華埠。

Jackie Cheung說：「太白亭酒吧80多年的運營經驗和歷史底蘊很重要，而且運作良好，全世界不少旅遊書籍都對太白亭酒吧進行了推介。」她表示，太白亭酒吧深得老顧客持續青睞，尤其是得到白人顧客喜歡，是因為他們能在這家酒吧體驗到社區般的親切互動，在快樂中逐漸認知華埠歷史。

「溝通和保持清潔」以及員工親切的笑容，在Jackie Cheung看來是太白亭酒吧的經營優勢，也是華埠小商業應該秉持來吸引更多顧客的關鍵因素。她表示，笑容讓老顧客感受到受歡迎、誠意和賓至如歸，然後，老顧客會不斷推介他們的親人和朋友前來消費，生意自然就會上去。此外，白人顧客都對洗手間的乾淨有很高要求，太白亭酒吧十分注重這一方面。