川普提2020財政年度預算 H-1B簽證費擬漲一倍

2019-05-10 15:54 世界日報 編譯組╱舊金山9日電



如果川普總統提議的2020財政年度預算通過，申請H-1B簽證的費用將會跳漲一倍。 美聯社 分享 facebook

如果川普總統提議的2020財政年度預算獲得通過，申請H-1B簽證的費用將會跳漲一倍，額外收入將用於科學、技術、數學和工程（STEM）各領域工作的教育和培訓。

H-1B簽證的申請費目前是小公司750元，大公司1500元，用於支付「美國競爭力和勞動力提升法案」（American Competitiveness and Workforce Improvement Act）中的獎學金和職業訓練。如今川普政府提議，擁有25名以下美國員工的公司支付1500元，而超過25名員工的公司得支付3000元。

2020年的預算要求說，這筆收入可讓「美國勞工做好準備，接手目前由外國勞工所做的工作，尤其是STEM領域的工作。」

額外收來的資金要如何花用，目前尚不得而知。勞工部長艾柯斯塔 （Alexander Acosta）2日提交美國參議院小組委員會聽證會上的說明指出，所加費用將用於學徒計畫。

白宮預算提案稱，籌集的資金中，有15%將用於職業和教育獎助金。美國勞工部和白宮沒有立即回應多收款項流向的問題。參眾兩院正在討論川普政府的預算提案，預算談判過程應該在6月1日結束，但很少能辦到。

批評者認為，矽谷科技公司廣泛使用的H-1B簽證，是可以用便宜外國勞工來取代美國工人並降低工資的機制。科技公司稱他們需要用H-1B簽證留住專才，但也有濫用之虞。有人指控外包公司迫使美國勞工培訓持H-1B簽證搶他們飯碗的外國勞工。