嚴堵無證客！川普擬強制雇主 採E-Verify查核新員工

2019-05-10 14:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合9日電



以白宮資深顧問暨川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)為首的團隊，正研擬一套移民政策改革方案，其中一項就是規定全美雇主，必須採用E-Verify的員工電子認證系統，查核新進員工是否有合法身分居留美國，以遏止無證移民問題繼續惡化，且不致影響美國公民的工作機會。

麥克拉奇(McClatchy)報系發自華盛頓的報導引述三位知情人士的說法指出，白宮正認真考慮未來要求所有雇主，必須在聘雇新進員工時以E-Verify查核新人背景。

其中一位消息人士說：「這個計畫正在成形，可能不久就會宣布，在執行面上會要求大量採用E-Verify，以平衡現行制度未能從工作技能面減少移民數字的狀況。」

繼美國媒體挖出川普集團部分員工是無證移民的醜聞後，負責經營川普集團(Trump Organization)的川普總統兒子艾瑞克(Eric Trump)今年1月宣布，所有川普事業都將採用E-Verify，查核新進員工是否合法居留美國。

庫許納本周向國會共和黨人簡報全新移民政策方案的概要，其中包括一套改良後的合法移民制度，著重引進有特殊技能的移民，以取代現行開放低技能移民入境的制度；新方案也將強化邊境安全、加強國內執法能力，並緊縮庇護申請程序。

白宮並未回應這項報導，但一位資深白宮官員表示，新方案的重點在於阻擋非法移民進入美國，並保護美國人與美國人的工作，「這套架構針對非法移民的作為，是要永久而完全地鞏固南方邊界、終結簽證逾期停留現象，並保護公眾安全」。

近幾個月庫許納帶領一批小組，研究重新分派就業簽證的方式，並會見數十個支持川普的利益團體，聽取他們意見，希望擷取出可以作為共和黨人在2020年大選時訴求政見的議題。

隨著南方邊界的移民危機愈來愈嚴重，川普不僅大幅更換監督移民政策的白宮團隊，也要求庫許納在全新的移民政策方案中，納入更多執法的作為。