影／白思豪慶亞太月 表彰華裔女演員

2019-05-10 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ／紐約報導



紐約市長白思豪9日晚在市長官邸舉辦亞裔傳統月慶祝活動，身兼演員、律師和作家於一身的華裔Jennifer Betit Yen受表彰，白思豪並宣布當日為紐約市「Jennifer Betit Yen日」；她表示近年來致力提高亞裔在娛樂產業能見度，「只有在銀幕上、大眾傳媒中亞裔有更大聲量，才能反擊主流社會定下的刻板成見，表明『這也是我們的國家』。」

白思豪當晚和夫人在官邸舉辦亞裔傳統月慶祝活動，招待來自五區包括華裔、韓裔、南亞裔等社區代表；市長夫人麥克蕾(Chirlene McCray)在開場致詞中笑稱，前一晚試圖學會用12種亞洲語言講「晚上好」，可見亞裔社區是多麼地多元且融合。

白思豪致詞表示，全市亞裔人口已超過加州洛杉磯和舊金山亞裔人口的總和，有來自亞太地區每一個國家的移民，「今晚這裡齊聚一堂，代表的就是紐約歡迎移民、各族裔和諧共生的價值」；他也說，亞裔社區的成功，帶來紐約的成功，顯示移民是紐約乃至美國的基石。

白思豪當晚也表彰華裔演員、律師和作家Jennifer Betit Yen，作為今年亞裔傳統月的傑出代表，並宣布當日為紐約市「Jennifer Betit Yen日」。

Jennifer Betit Yen說，自己出生在紐約，對獲此殊榮深感榮幸；她表示自己2012年起創建「亞美人電影實驗室」(Asian American Film Lab)，致力提高亞裔在電影、電視等娛樂產業的代表性，「代表性是亞裔在美國最缺乏的，尤其是娛樂界。」

她說，亞裔在美國人口不斷增長，但在娛樂界出頭露臉的機會反倒下降，「『瘋狂亞洲富豪』只是個例外，並不是亞裔在娛樂界的真實代表」；她表示，在娛樂界的代表性非常重要，「那是講述我們自己故事的途徑，才能有效反擊主流媒體等給亞裔設下的刻板成見、種族偏見。」

她表示，亞裔要讓主流社會看到，「不管是1812年移民來美，還是2012年才到美國，這裡就是我的國家，亞裔同樣貢獻美國。」