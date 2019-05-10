李康誠 獲任命紐約市少數族裔和女性商業顧委會
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)9日宣布任命市少數族裔和女性商業顧問委員會(Minority and Women-owned Business Enterprises Advisory Board)七名新成員，其中包括人力中心行政總監李康誠；該顧問委員會由社區組織、商業領袖構成，為市府如何保護、促進少數族裔和女性經營的企業、小商家提供政策建議。
白思豪表示，該委員會成立至今是市府的重要合作夥伴，幫助市府了解少數族裔及女性在創業、經營上的需求，讓市府通過政策及推動立法等方式，促進少數族裔和女性經營企業茁壯成長。
白思豪表示，在該委員會的建議建言下，市府從2015年至今提供超過100億元的市府合約及撥款等給予少數族裔和女性經營商家，也積極在州府遊說，促進支持少數族裔和女性商業的相應立法實現。
此次新任命的七名成員中，華埠的人力中心行政總監李康誠為唯一華人。市長在任命中表示，人力中心40年來一直在幫助移民、難民等進行職業培訓，幫助他們創業；李康誠作為人力中心領頭人，讓該中心持續通過指導個人通過教育和職業培訓，具備找工作或獨立創業的能力，成為少數族裔和女性經營商業繁榮的促進劑。
李康誠畢業於紐約市立大學約克學院，在市大亨特學院取得社工碩士；他曾在亞美聯盟等機構服務，2011年起任人力中心執行總監。
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