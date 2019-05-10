李康誠 獲任命紐約市少數族裔和女性商業顧委會

2019-05-10 14:18 世界日報 記者 世界日報 記者 洪群超 ／紐約報導



李康誠為市長新任命為少數族裔和女性商業顧問委員會唯一華裔新成員。 圖／人力中心提供 分享 facebook

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)9日宣布任命市少數族裔和女性商業顧問委員會(Minority and Women-owned Business Enterprises Advisory Board)七名新成員，其中包括人力中心行政總監李康誠；該顧問委員會由社區組織、商業領袖構成，為市府如何保護、促進少數族裔和女性經營的企業、小商家提供政策建議。

白思豪表示，該委員會成立至今是市府的重要合作夥伴，幫助市府了解少數族裔及女性在創業、經營上的需求，讓市府通過政策及推動立法等方式，促進少數族裔和女性經營企業茁壯成長。

白思豪表示，在該委員會的建議建言下，市府從2015年至今提供超過100億元的市府合約及撥款等給予少數族裔和女性經營商家，也積極在州府遊說，促進支持少數族裔和女性商業的相應立法實現。

此次新任命的七名成員中，華埠的人力中心行政總監李康誠為唯一華人。市長在任命中表示，人力中心40年來一直在幫助移民、難民等進行職業培訓，幫助他們創業；李康誠作為人力中心領頭人，讓該中心持續通過指導個人通過教育和職業培訓，具備找工作或獨立創業的能力，成為少數族裔和女性經營商業繁榮的促進劑。

李康誠畢業於紐約市立大學約克學院，在市大亨特學院取得社工碩士；他曾在亞美聯盟等機構服務，2011年起任人力中心執行總監。