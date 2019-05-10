褒揚華工 伊利諾州及芝加哥定5月10日為「鐵路日」

2019-05-10 14:08 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



伊利諾州州眾議員馬靜儀(左一)、芝加哥市長代表黃安立(左二)頒贈「5月10日決議文」給華博館基金會會會長梅素蘭(左三)，右二為駐芝中領館副總領事黃黎明，右一為博館館長劉振斌。 特派員黃惠玲╱攝影 分享 facebook

褒揚華人鐵路工對修建美國太平洋鐵路的貢獻，伊利諾州州眾議會及芝加哥市市長伊曼紐在該條鐵路完工150年之際，分別頒布決議文，將今年5月10日定為「伊利諾州橫跨大陸鐵路日」及「芝加哥華裔橫貫大陸鐵路日」，伊曼紐決議文中提到，沒有這條鐵路，芝加哥就很難成為交通樞紐，華人也可能不會移居芝城。

市長代表黃安立日前在芝加哥美洲華裔博物館第18屆籌款晚會上宣讀該決議文；伊州眾議會的決議文，則由華裔州眾議員馬靜儀宣讀，這兩份文件，隨後均贈予華博館，並由華埠博物館基金會會長梅素蘭代表接受。

伊曼紐的決議文中提到，1869年5月10日，歷經七年打造，長達1912哩的美國第一條橫貫鐵路完工，該鐵路打通了東、西岸間的連接，推動了美國經濟發展。

當時，工人們要利用牛、馬車和爆炸物來進行大部分建設，須時常面對危險和艱難的障礙， 比如極具挑戰性的地形，隧道爆破以及在崇山峻嶺中穿梭等，有時甚至犧牲他們的生命來換取鐵軌的順利鋪設。

1869年 4月28日，中國鐵路工人更創下了在一天內鋪軌10哩的世界紀錄，這項紀錄至今無人打破。

伊曼紐還提到，橫貫大陸鐵路的建成不僅助芝成交通樞紐中心，還把華人帶到了芝加哥市，並在克拉克街與范布倫街交界處，建立了芝加哥首個華埠。

宣言中也指出，如今芝加哥的華人社區蓬勃向榮，芝市內有5萬3000名華裔居民，在大芝加哥地區的華人更超過10萬8000人，對芝市的文化及經濟持續做出重大貢獻。

州眾議會的決議文則提到，數以千計的華工在極度困難的環境下，協助興建完成這條鐵路，貢獻卓著，因此決定把今年的5月10日定為「伊利諾州橫跨大陸鐵路日」。

擔任晚會主持的美洲華裔博物館館長劉振斌介紹，目前博物館正展出「華工建造了鐵路，鐵路造就了美國」，數十張歷史圖片及當年華工用品，讓參觀者可以了解興建鐵路的艱難，也彰顯華工貢獻。

馬靜儀當天也將宣讀了由她起草的伊州議會紀念中美建交40周年的決議文，並將該文件頒贈給中國駐芝加哥副總領事黃黎明。