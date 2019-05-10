親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

第32州！持台灣駕照 印第安納州免路考換照

2019-05-10 14:08世界日報 特派員黃惠玲╱芝加哥報導

駐芝加哥台北經文處處長黃鈞耀(右)與印州監理廳廳長拉席(左)簽署台美駕照互惠協議...
駐芝加哥台北經文處處長黃鈞耀(右)與印州監理廳廳長拉席(左)簽署台美駕照互惠協議。 圖／擷自駐芝台北經文處臉書
分享

印第安納州監理廳(Bureau of Motor Vehicles)廳長拉席(Peter Lacy)8日與駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長黃鈞耀簽署台美駕照互惠協議，即日起，持中華民國核發的有效駕照，在當地通過筆試，免路考就可換發印州駕照，這也是第32個與中華民國簽署駕照互惠協議的州政府。

從去年8月至今，中西部的愛阿華州、堪薩斯州、威斯康辛州、俄亥俄州、明尼蘇達州及印州，均已陸續完成簽約並推出駕照互惠措施，依據每州交通法規，其中堪州、威州、俄州均免路考也免筆試可直接換照，愛州、明州及印州則免路考但仍須筆試。

想申請印州駕照者，需年18歲且具有美國合法居留身分及印州居住證明，符合資格人士屆時可持有效中華民國護照、中華民國B、C、D或E類汽車普通駕照正本，先到駐芝台北經文處完成相關文書驗證，或申請「駕照英文證明」，詳細內容可查詢https://is.gd/q7IU4M

取得上述文件後，再攜帶美國及印州居住證明等相關文件，至印州各地監理站接受視力檢測並通過筆試，即可換發該州駕照。

如有疑問，可電洽駐芝台北經文處(312)297-1302，美國目前接受台灣駕照免路考換照的32個州別，則可查詢：https://goo.gl/bKPvYt

簽署駕照互惠
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

美國擁秘密武器：像金鋼狼切死恐怖分子的飛彈

2019-05-10 11:53

洛杉磯豪宅搜出逾千槍械 動員30警15小時才搬完

2019-05-10 15:17

贊不贊成彈劾川普 45%美國人點頭

2019-05-10 14:26

李康誠 獲任命紐約市少數族裔和女性商業顧委會

2019-05-10 14:18

影／白思豪慶亞太月 表彰華裔女演員

2019-05-10 14:18

嚴堵無證客！川普擬強制雇主 採E-Verify查核新員工

2019-05-10 14:18

褒揚華工 伊利諾州及芝加哥定5月10日為「鐵路日」

2019-05-10 14:08

紐約3華男詐騙iPhone 最重恐關15年

2019-05-10 13:59

竣工150年！華工修鐵路史 眾議員促「從幕後到台前」

2019-05-10 13:54

竊美保險企業近8000萬人個資 中國駭客遭美起訴

2019-05-10 11:24

長子被傳喚為通俄門案作證 川普直呼驚訝

2019-05-10 11:16

美代理國防部長展現領導力 川普擬提名真除

2019-05-10 10:20

川普拒配合調查 美眾院議長：國家陷入憲政危機

2019-05-10 09:41

川普宣布 提名夏納翰任國防部長

2019-05-10 04:56

川普再出招 封殺伊朗金屬

2019-05-10 01:54

通用7億美元投資俄州 川普喊讚

2019-05-09 16:37

川普阻穆勒報告公布 波洛西：自闢彈劾之路

2019-05-09 16:10

美國三哩島核電廠 9月底走入歷史

2019-05-09 16:02

美國憲法三權平衡 川普輕鬆破壞

2019-05-09 15:51

藥品廣告滿天飛 川普下令「藥價須公開透明」

2019-05-09 14:23

逾10億元稅務沖銷爭議 川普堅持「有權申報」

2019-05-09 14:10

就是要川普好看 美眾院連發3箭

2019-05-09 13:49

證詞與柯恩有出入 傳美國會將傳喚川普長子

2019-05-09 13:22

欲引渡孟晚舟 川普政治發言恐成壞事豬隊友

2019-05-09 12:20

美國Walmart店長平均年薪542萬元 基層時薪440元

2019-05-09 12:15
看更多

熱門文章

25%中午生效！美中第一天談判結束 關稅漲定了

2019-05-10 10:50

美中貿易談判 習近平致函川普 川習可能通話

2019-05-10 01:07

影／搭飛機想圖個清靜？美記者實測告訴你坐哪最好

2019-05-09 17:55

清倉、裁員、撤資…北京備戰 準備好了嗎？

2019-05-10 00:11

美上調關稅 中國商務部：深表遺憾，不得不反制

2019-05-10 12:13

BBC主持人暗諷梅根兒是猴子涉種族歧視 立馬遭開除

2019-05-09 18:51

日本全國大學校花校草比賽 網民：男生冠亞差距太大了吧

2019-05-09 21:49

美中貿易戰全球哀嚎 為何美股老神在在？

2019-05-09 16:24

分析：美中若翻臉 中國可祭出非關稅手段反制

2019-05-09 21:36

劉鶴不再頂習近平特使頭銜 讓步空間恐減少

2019-05-10 08:16

出爾反爾惹火川普？ 陸商務部：中國也「被承諾」了很多

2019-05-09 17:34

道瓊盤初跌近400點 因川普說中國破壞貿易協議

2019-05-09 22:29

美股全倒但跌幅收斂 川普重燃貿易協議希望

2019-05-10 06:56

美關稅收入飆高 付帳的卻不是中國大陸！

2019-05-10 12:02

中國毀承諾 川普忍了2天才爆發

2019-05-09 16:15

川普挑釁言論 南韓股市竟成最大輸家

2019-05-09 17:24

美啟動制裁 陸：深表遺憾 將不得不採取必要反制措施

2019-05-10 12:22

全球關注！加稅大限到 美中進入攤牌時刻

2019-05-09 23:56

美中貿易談判 劉鶴抵華府：帶著誠意而來

2019-05-10 08:11

讓人民不好過 美國「維護秩序」為何老愛用這招

2019-05-09 10:00

談判首日 環時社評：中國不喜歡貿易戰但能承受它

2019-05-10 10:11

日本九州南部今早強震 推測芮氏規模6.3

2019-05-10 07:59

美國擁秘密武器：像金鋼狼切死恐怖分子的飛彈

2019-05-10 11:53

環時社評：美國極限施壓 中國是壓不倒的一座山

2019-05-10 10:21

愛上兒時最好的朋友 一本地址簿讓失散12年的他們奇蹟重逢相愛

2019-05-09 21:08

川普推特文神威 1字讓全球股市蒸發130億元

2019-05-09 16:06

美對中國貿易逆差劇減

2019-05-10 01:46

美中貿易談判首日沒結論 白宮：雙方同意隔日續談

2019-05-10 11:30

美國南韓磋商化解核僵局 北韓發射不明飛行物

2019-05-09 18:07

嚇死人！一開門5呎長「飛蛇大咬」美漢臉中招驚呼：見鬼了！

2019-05-10 11:50

Dyson攻電動車 公布超長軸距、座椅傾斜內裝首批專利

2019-05-10 01:44

男童愛上「死魚」狂盧數分鐘、爸媽心好累

2019-05-09 16:54

中美貿易談談打打 中國的難為與不作為

2019-05-10 12:29

川普對中國連2波關稅威脅 鎖定20大品項

2019-05-10 12:35

川普為何翻臉？美控150頁協議被改 北京喊冤 …

2019-05-10 00:04

夏普整頓有成！將向債權銀行買回千億日圓優先股

2019-05-09 17:10

日宮崎外海地震 專家籲未來2天留意規模7地震

2019-05-10 11:20

WSJ：中國判斷川普會讓步 使貿易談判態度轉為強硬

2019-05-09 18:17

以色列媒體：川普世紀協議 稱將建新巴勒斯坦國

2019-05-09 21:36

美中貿易談判 川普：仍有可能達成協議

2019-05-10 05:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top