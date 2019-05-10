第32州！持台灣駕照 印第安納州免路考換照

2019-05-10 14:08 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ╱芝加哥報導



駐芝加哥台北經文處處長黃鈞耀(右)與印州監理廳廳長拉席(左)簽署台美駕照互惠協議。 圖／擷自駐芝台北經文處臉書 分享 facebook

印第安納州監理廳(Bureau of Motor Vehicles)廳長拉席(Peter Lacy)8日與駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長黃鈞耀簽署台美駕照互惠協議，即日起，持中華民國核發的有效駕照，在當地通過筆試，免路考就可換發印州駕照，這也是第32個與中華民國簽署駕照互惠協議的州政府。

從去年8月至今，中西部的愛阿華州、堪薩斯州、威斯康辛州、俄亥俄州、明尼蘇達州及印州，均已陸續完成簽約並推出駕照互惠措施，依據每州交通法規，其中堪州、威州、俄州均免路考也免筆試可直接換照，愛州、明州及印州則免路考但仍須筆試。

想申請印州駕照者，需年18歲且具有美國合法居留身分及印州居住證明，符合資格人士屆時可持有效中華民國護照、中華民國B、C、D或E類汽車普通駕照正本，先到駐芝台北經文處完成相關文書驗證，或申請「駕照英文證明」，詳細內容可查詢https://is.gd/q7IU4M。

取得上述文件後，再攜帶美國及印州居住證明等相關文件，至印州各地監理站接受視力檢測並通過筆試，即可換發該州駕照。

如有疑問，可電洽駐芝台北經文處(312)297-1302，美國目前接受台灣駕照免路考換照的32個州別，則可查詢：https://goo.gl/bKPvYt。