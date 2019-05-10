紐約3華男詐騙iPhone 最重恐關15年

2019-05-10 13:59 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ╱紐約報導



三名報住在紐約市的華裔男子，日前在新罕布夏州(New Hampshire)Nashua鎮，因涉嫌以詐騙方式獲得價值超過萬元的11部新型iPhone手機，被當地警方逮捕，交由當地檢方後以A類重罪控告，若罪成，三人將面臨最高達15年的監禁及4000元罰款。

根據法律文件，4月11日下午3時41分左右，33歲的陳艾倫(Alan Chen，以下皆音譯)前往位於韋伯斯特公路(Daniel Webster Highway)威瑞森(Verizon Wireless)電訊公司，謊稱他代表當地的多家公司，並出示數份偽造文件，要求辦理五份可使用無限網路流量的套餐，並從套餐中獲取五部iPhoneXS手機，價值約6249元。

同一天下午4時24分左右，40歲楊菲利普(Philip Yeung)以及34歲的羅大衛(David Lau)，前往韋伯斯特公路的AT&T電訊公司，以相同手法，再獲取六部iPhone，價值約7529元。

兩店工作人員發現三人出示的文件造假後，立即報警，當地警方將三人逮捕，並移送檢方以A類重罪控告三人。

經調查，陳艾倫還在新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)涉及另一起詐騙案件，當地法院已對他發出逮捕令；他於4月12日過堂，被當地檢方以共謀欺詐盜竊超過1500元財物(Conspiracy to Commit Theft by Deception in Excess of $1500)控告，並在4月27日交付2000元保釋金候審，下次上庭為6月12日。

楊菲利普與羅大衛於4月15日過堂，被檢方以一項欺詐盜竊超過1500元財物(Commit Theft by Deception in Excess of $1500)起訴，4月25日其家人交付等額保釋金候審，下次上庭時間為6月26日。

新罕布夏州高等法院表示，若三人被控的A類重罪罪成，將面臨最高達15年的監禁，以及4000元的罰款；下次上庭時，檢方和三名被告將出示更多證據，大陪審團將分別7月12日與7月15日，裁決是否起訴涉嫌共謀詐騙的陳艾倫以及詐騙的楊菲利普與羅大衛。

羅大衛(圖)、陳艾倫和楊菲利普涉嫌共謀欺詐盜竊超過1500元財物，被新罕布夏州警方逮捕，並移送檢方。 圖／Nashua鎮警局提供 分享 facebook

羅大衛、陳艾倫(圖)和楊菲利普涉嫌共謀欺詐盜竊超過1500元財物，被新罕布夏州警方逮捕，並移送檢方。 圖／Nashua鎮警局提供 分享 facebook