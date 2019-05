紐約3華男詐騙iPhone 最重恐關15年

2019-05-10 13:59 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ╱紐約報導



三名報住在紐約市的華裔男子,日前在新罕布夏州(New Hampshire)Nashua鎮,因涉嫌以詐騙方式獲得價值超過萬元的11部新型iPhone手機,被當地警方逮捕,交由當地檢方後以A類重罪控告,若罪成,三人將面臨最高達15年的監禁及4000元罰款。

根據法律文件,4月11日下午3時41分左右,33歲的陳艾倫(Alan Chen,以下皆音譯)前往位於韋伯斯特公路(Daniel Webster Highway)威瑞森(Verizon Wireless)電訊公司,謊稱他代表當地的多家公司,並出示數份偽造文件,要求辦理五份可使用無限網路流量的套餐,並從套餐中獲取五部iPhoneXS手機,價值約6249元。

同一天下午4時24分左右,40歲楊菲利普(Philip Yeung)以及34歲的羅大衛(David Lau),前往韋伯斯特公路的AT&T電訊公司,以相同手法,再獲取六部iPhone,價值約7529元。

兩店工作人員發現三人出示的文件造假後,立即報警,當地警方將三人逮捕,並移送檢方以A類重罪控告三人。

經調查,陳艾倫還在新澤西州埃塞克斯郡(Essex County)涉及另一起詐騙案件,當地法院已對他發出逮捕令;他於4月12日過堂,被當地檢方以共謀欺詐盜竊超過1500元財物(Conspiracy to Commit Theft by Deception in Excess of $1500)控告,並在4月27日交付2000元保釋金候審,下次上庭為6月12日。

楊菲利普與羅大衛於4月15日過堂,被檢方以一項欺詐盜竊超過1500元財物(Commit Theft by Deception in Excess of $1500)起訴,4月25日其家人交付等額保釋金候審,下次上庭時間為6月26日。

新罕布夏州高等法院表示,若三人被控的A類重罪罪成,將面臨最高達15年的監禁,以及4000元的罰款;下次上庭時,檢方和三名被告將出示更多證據,大陪審團將分別7月12日與7月15日,裁決是否起訴涉嫌共謀詐騙的陳艾倫以及詐騙的楊菲利普與羅大衛。

羅大衛(圖)、陳艾倫和楊菲利普涉嫌共謀欺詐盜竊超過1500元財物,被新罕布夏州警方逮捕,並移送檢方。 圖/Nashua鎮警局提供 分享 facebook

羅大衛、陳艾倫(圖)和楊菲利普涉嫌共謀欺詐盜竊超過1500元財物,被新罕布夏州警方逮捕,並移送檢方。 圖/Nashua鎮警局提供 分享 facebook