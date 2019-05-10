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竣工150年！華工修鐵路史 眾議員促「從幕後到台前」

2019-05-10 13:54世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

5月10日是橫貫美國東西海岸的太平洋鐵路竣工150周年，華府1882基金會聯手國會圖書館亞裔協會(LOCAAA)等機構，9日起舉辦「從幕後到台前：美國華人歷程」系列紀念活動暨研討會，寄望更多人了解並重視這段長期被忽視的歷史，為華工修建鐵路的血淚史爭取正當歷史地位，並教育後人及主流社會正視華人對美國的貢獻。

與國會亞太裔黨團9日合辦的亞太裔傳統月及鐵路竣工150周年慶祝活動上，1882執行主任江權活(Ted Gong)指出，華裔不單是要慶祝完工這一天，也要爭取應得的歷史地位，並從教育層面傳播、傳承這些故事。

1869年5月10日，太平洋鐵路在距離猶他州鹽湖城北面87哩的普洛蒙特利峰(Promontory Summit)合攏，釘下最後一顆道釘，並舉行慶祝儀式。

而在那張著名的鐵路竣工時拍攝的老照片裡，作為修鐵路主力軍的華工，卻無一人出現。當天出席活動的趙美心、劉雲平等國會眾議員，站在竣工老照片前合影，表達華人在美走過150年，終從幕後到台前。

趙美心表示，華工修鐵路的故事長期被美國歷史忽視，他們面臨的剝削和不公待遇更是少有人知，而這些華工在極其危險的環境鋪鐵軌，不僅從事最危險的工種，有時還要遭遇暴力和歧視；在漫長艱難的修築過程中，至少1200名華工失去生命，但他們卻缺席了竣工照片。

她說，既要向更多人介紹華工的不可替代，更重要的是繼續分享這些故事，提醒美國人有關華工的犧牲與貢獻，確保下一代意識到華裔在塑造美國歷史上扮演的重要角色。

該系列活動持續到本周六，包括研討會、圖片展登，均對公眾免費開放，詳情：https://1882foundation.org/symposium-vii/

圖為趙美心(右三)、劉雲平(右二)等亞太裔國會議員在竣工照片前合影。 記者羅曉媛...
圖為趙美心(右三)、劉雲平(右二)等亞太裔國會議員在竣工照片前合影。 記者羅曉媛╱攝影
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