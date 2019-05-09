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川普阻穆勒報告公布 波洛西：自闢彈劾之路

2019-05-09 16:10世界日報 編譯盧炯燊／綜合8日電

總統川普8日拒絕國會要求交出通俄調查報告，首次聲稱這是他的總統行政特權；而國會眾...
總統川普8日拒絕國會要求交出通俄調查報告，首次聲稱這是他的總統行政特權；而國會眾院議長波洛西直指川普一再阻撓，只是在「自闢彈劾之路」。路透
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總統川普8日拒絕國會要求交出通俄調查報告，首次聲稱這是他的總統行政特權；而國會眾院議長波洛西直指川普一再阻撓，只是在「自闢彈劾之路」(self-impeachable)。

民主黨控制的國會要求提交的大量材料，包括特別檢察官穆勒調查報告中被刪塗的俄羅斯干預選舉部分，這亦是白宮極力阻止的。

由於司法部長巴維理(William Barr)未能交出這部分文件，眾院司法委員會已通過以藐視國會來指控他。

白宮發言人莎拉‧桑德斯對此強調，白宮和司法部長巴維理是不會履行委員會主席納德勒「非法及魯莽的要求」。

此外，司法部助理長波伊德(Stephen Boyd)在給國會議員的信件中說，川普在要求提交材料的問題上，已行使他的行政特權。

他又指納德勒輕視巴維理的努力，從而導致終止與國會有關可以看到哪些文件內容的談判。

而納德勒在有關巴維理藐視國會的聽證會上指出，拒絕提供材料的決定，代表川普政府全面蔑視憲法裡，對國會職責的規定。

民主黨人把白宮與國會進一步擴大的衝突，定性為憲法危機，有人已要求展開彈劾程序；司法委員會民主黨籍的希拉‧李(Sheila Jackson Lee)嚴厲指責白宮的做法絕對是破壞美國憲法。

至於眾院議長波洛西也指川普正在「自闢彈劾之路」。

她在華盛頓郵報的一個直播節目中表示，「重點是，每一天，都是阻撓、阻隢、阻撓 、阻撓人們將事實放到桌面上，忽視傳票……每天，總統都會製造一個問題，他正在讓自己變得可被彈劾。」

目前還不清楚波洛西所說的「自闢彈劾之路」是什麼意思，而她曾經拒絕了民主黨內某些成員希望彈劾川普的要求。

巴維理自2月中擔任司法部長以來，一直無視司法委員會要求將穆勒調查報告，以及交出相關證據完整副本的傳票，上星期甚至拒絕出席眾院司法委員會的聽證會。

川普白宮民主黨通俄門
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