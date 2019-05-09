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美國憲法三權平衡 川普輕鬆破壞

2019-05-09 15:51世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透
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美國憲法規範的三權分立、分權制衡基礎，由於川普總統堅持不提供文件資料給國會，府會之間原本維持的巧妙平衡，頓時遭到破壞。

「紐約時報」報導，美國歷史上曾經有過行政部門與國會傳票抗爭的前例，但與川普比較起來，彷彿小巫見大巫；以目前局勢發展看來，川普儼然已經與眾院民主黨團全面宣戰，只為保護他的商業交易、白宮決策等資料絕對不能落入國會之手。

不管是保守派或自由派的法律專家，如今紛紛對川普提出警告說，他自認為是勇於向黨派干預說不的各種手段，到頭來恐將導致憲政危機，屆時衍生的錯綜複雜權力義務糾葛僵局，可能是連當初制定憲法的起草元老們都無法解決的。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)法律教授馬歇爾(William P. Marshall)表示，拒絕回應國會監督要求的總統，可以說是讓總統擴權到步入險境的新境界。

馬歇爾說，政府部門之間應該是相互制衡、取得平衡，「而立法部門對於行政部門能夠發揮的最重要制衡，就是國會監督權限。」

馬歇爾表示：「對於國會監督不予回應，形同表態自己凌駕於法律之上，不受憲法約束。在美國歷史上，從來不曾有過類似的狀況。」

美國憲法的制定者無法預料到後來可能出現的所有問題，對於這次出現的府會之爭，在美國憲法條文之中也找不到直接解答。

對於立法部門是否有權調查行政部門，美國憲法並沒有明確說明，美國總統是否有權保留機密不讓國會窺知，憲法條文中也沒有任何解釋。

法律的模糊空間曾在過去造成行政部門與立法部門的衝突。在之前兩任總統執政期間，都有行政部門官員因為拒絕配合國會傳票、不願交出文件資料給國會，結果以藐視國會罪名被送法辦。

川普
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