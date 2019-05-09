逾10億元稅務沖銷爭議 川普堅持「有權申報」

2019-05-09 14:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合8日電



美國總統川普。路透 分享 facebook

川普總統8日承認1980年代中期到1990年代中期，因房地產業務虧損申報超過10億元稅務沖銷，並稱之為像他這樣的房地產開發商在那段期間的「遊戲」。

「紐約時報」7日報導川普從1985年到1995年，共申報11億7000萬元業務虧損，有八年因此未繳付分文稅捐。

川普8日一早發布兩則推文，為自己的做法辯護；他寫道：「30多年前的1980年代和1990年代，房地產開發商如積極營建，能顯示虧損和稅務損失，在幾乎所有情況下有權利申報巨額沖銷和折舊。」

推文中宣稱這些申報的虧損「不是金錢」損失，有時被視為「避稅」；文中說，「你能藉著營建甚至收購」獲得這些稅務利益，而「你永遠希望為了稅務目的顯示虧損…幾乎所有房地產開發商都這樣做…那是遊戲」。

他把「紐時」的報導斥為根據舊資料所做的「會損害工作的極不正確假新聞」。

川普不尋常的事實答辯，顯示他對真相被揭發惱羞成怒，因為他一直炫耀自己是商業天才，這也是他2016年競選總統的宣傳要點。

由於川普拒絕公布稅表，由民主黨控制的眾院歲出入委員會要求國稅局提供他從2013到2018年的個人和商業稅表，可是主管國稅局的財政部長米努勤拒絕，宣稱這種要求「缺乏正當的立法目的」。府會可能因此發生法律抗爭。

同時，紐約州參議會8日通過議案，准許國會三個委員會獲得川普向紐約州申報的稅表。這項提案並未直接提到川普的名字，但授權州財稅廳應國會委員會要求，提供一些州和聯邦官員的稅表。

州眾議會尚未安排何時進行表決，不過紐約州的參眾議會都由民主黨控制，因此這項提案可望輕易過關。

紐約州是川普的家鄉和企業大本營，而他申報的州稅稅表的財務資料與聯邦稅表可能大致相同。