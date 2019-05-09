美國職場生存大不易 律師提出四點建議

2019-05-09 18:30 世界日報 記者薛峰／愛阿華州報導



不同國家有不同的職場文化，在美工作華人須留心。圖／ingimage 分享 facebook 美國愛阿華州考西葉氏律所(Causey & Ye Law)首席律師葉陽依迪(Yangyidi Ye)日前在愛州一場講座中表示，華人要避免職場麻煩，必須跳脫既有的思想框框，除詳讀員工手冊，了解權益外，她也建議大家控制在公共場合的言論與情緒，例如華人習慣「搶買單」，但有時恐遭誤認打架，而被貼上暴力標籤。

這場講座是由愛阿華州農協會主辦，葉陽依迪對華人提出四大職場建議：

第一，她提醒大家簽訂勞動合同時，要認真閱讀條款、員工手冊，並做好保留備檔；一旦離職、遭遣散或開除時，要先仔細研究相關的合同條款，了解自己權益後，再與雇主進行溝通協商。

第二，職場相關業務首選郵件溝通。葉陽依迪表示，職場業務最忌諱僅用口頭溝通交流，包括打電話、口頭告知等，都無法留下書面紀錄，而缺少書面信息，一遇到問題就會為自己帶來麻煩，她解釋，如遇到為工作能力或過失遭解聘，一般雇主都要發出兩三次郵件警告。

遇此情況，收件者就要發郵件詢問，請雇主列舉究竟有哪些問題需要改正、有何期許等，弄清是否是自己的過失，因為有時會涉及團隊的責任問題，她提醒，如果自己已發出多封郵件，催促同事完成工作而一直沒有得到回應，且因此造成工作無法完成，那這些郵件就是幫助厘清自身責任的書面證據。

此外，如果在職場中認為自己受到歧視、騷擾、威脅等，也要多留下書面證據或相關證人，以備日後為律師提供重要證據。

第三，跳槽時要避免訴訟糾紛。她說，應意查看聘用合同中有無「非競爭協議」條款，即是否規定在一定年限內，不准到與原公司業務有直接競爭關係的企業就職；另一方面應注意保密協議，在跳槽面試時不能將原公司的保密信息透露給其他公司，一旦違反，會涉及犯罪。

第四，在公共場合控制好情緒和言論。她舉例，華人常搶著買單，然而在旁人眼中，這種行為像在打架，容易令人誤解，甚至被貼上暴力標籤。

她還提到，口角時，下意識地按住對方肩膀、手臂，也很容易被視為暴力傾向，還有人在辦公室隨口說「我想自殺」、「我想打人」，也可能會讓周圍的人感到不安而報警。

葉陽依迪律師最後提醒，如果遇到爭執時，千萬不要拿走對方的手機、車鑰匙，因為拿走這些，等於剝奪他人的求生工具，屬違法行為。