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美副總統潘斯：將挑戰聯邦地院全國封殺川普政策的權利

2019-05-09 10:04聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國副總統潘斯。美聯社
美國副總統潘斯。美聯社
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美國副總統潘斯周三（8日）表示，川普政府有意要求美國聯邦最高法院判決，不許聯邦地方法院發布全國性禁制令封殺總統政策。

潘斯在華府保守派智庫聯邦主義者協會（Federalist Society）大會演講時，抱怨聯邦地方法院因為反川普而發布的全國性禁制令數量，比前40位美國總統的總和還多。

潘斯主張，聯邦法官發布的全國性禁制令「阻撓行政機關採取行動，妨礙總統行使法定權力阻止我們的國土受威脅，這會危及國家安全」。

潘斯表示：「一位聯邦最高法院法官必須說服四位同事以維持全國性禁制令，但單獨一位地方法官就可以發布全國性禁制令，有效阻撓正經當選的美國總統實行其憲法職責。這種司法妨害前所未見。」

潘斯說，「未來的日子」，政府「將找機會，把這個問題攤在最高法院面前」。

川普政府曾經數度要求聯邦最高法院擋下下級法院發布的全國性禁制令，這在去年川普頒布旅遊禁令時，曾引發軒然大波。但最高法院最後未對下級法院所發布封殺川普旅遊禁令的臨時禁制令做成任何決議，因最高法院支持川普的旅遊禁令。

川普一直抱怨聯邦地院、尤其是第九巡迴法院阻擋他的施政措施，包括移民制度改革。不過，第九巡迴法院7日做出一項有利川普政策的判決，允許美國主管移民事務機關能強制部分尋求政治庇護的移民在申請結果出爐前，必須留在墨西哥等待。

川普潘斯移民
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