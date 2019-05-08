影／川普企業十年虧逾10億美元 圖表一頁裝不下

2019-05-08 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國《紐約時報》7日報導，稱取得美國總統川普1985年至1994年的國稅局正式稅務文件，顯示川普生意在此期間大虧11.7億美元（約364.8億新台幣），與川普一直對外塑造的經商事業有成形象，顯然有很大的差別。

《紐約時報》報導，川普的核心事業在1985年到1994年這10年間虧損高達11.7億美元，包括賭場、飯店與公寓大廈等；川普在1990和1991年都申報了超過2.5億美元（約78億新台幣）的虧損，這虧損金額比美國國稅局年度高收入戶抽樣的其他納稅人還要高出1倍多。

川普申報的虧損如此之高，以致於在這10年間，他有8年不必向國家繳交任何所得稅。《紐約時報》的圖表製作人哈里斯（Rich Harris）也在報導出爐後上推特抱怨，表示在製作時費了不少心思，因為從1992年開始，正常圖表頁面根本容不下川普的虧損長條，為了要完整呈現，只好讓虧損巨條突破框架，延伸到文字區。

《紐約時報》強調，是從有合法途徑獲取資料的相關人士那裡得到國稅局的稅單謄本，並詳細比對國稅局公開資料和其他公開文件後，確認這的確就是川普的稅務資料。

川普律師哈德爾（Charles Harder）表示，這些稅收訊息「高度不實」，指稱紐約時報關於川普納稅申報的陳述並不準確，但他沒有指出具體的錯誤之處。

川普打破美國40年慣例，自2016年大選期間到當選至今，都拒絕公布稅務申報資料。他多次強調是因自己正被國稅局稽核，「依法」不能公布這些資料。