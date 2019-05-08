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華為孟晚舟引渡案 今在溫哥華繼續開庭

2019-05-08 14:27經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

財經網站CNBC報導，華為財務長孟晚舟引渡案，今天（8日）將在溫哥華再度開庭，孟晚舟將會出庭繼續爭取免於被引渡到美國。

CNBC說，8日的聽審不會做出任何決定，法律專家表示此案要有結論估計要花費相當長的時間。

多倫多刑事律師分析指出，孟晚舟的辯護可能會在庭上申請揭露更多美方要求引渡的相關文件；同時也要以此案的「政治性」做辯護重點。應該會列舉美國總統川普都曾公開評論此案，來強調此案涉及政治的前置立場，有可能讓孟晚舟無法在美國獲得公平的審判。

8日聽審預料將會決定之後審理此案的日程表。

華為財務長孟晚舟。 路透
華為財務長孟晚舟。 路透
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孟晚舟多倫多川普
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