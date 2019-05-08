親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

波洛西：川普刺激國會彈劾他 舒默：川普政府掩蓋事實真相

2019-05-08 15:40世界日報 記者張聲肇／綜合報導

國會眾院議長波洛西說，川普在刺激國會彈劾他。 美聯社
國會眾院議長波洛西說，川普在刺激國會彈劾他。 美聯社
分享

本來不主張彈劾川普的波洛西，參加康乃爾大學活動時說，「川普在刺激我們彈劾他。他每天都在做這件事。不斷的挑釁、挑釁、挑釁，因為他知道這樣國家就會分裂，但他一點都不在乎，他只想鞏固基本盤。」

川普有意明年競選連任，民主黨內目前為止，多達21人宣布挑戰他。

穆勒特檢小組調查報告4月出爐後，波洛西「順利」說服黨人少提彈劾川普事，理由之一是報告認為川普競選團隊沒有勾結俄國人，至於川普是否阻礙調查，報告則沒有下定論。

波洛西引述尼克森被彈劾前辭職事例，說真相大白、理由充分時，兩黨會有共識；但可是，1970年代和2010年代的不同是，共和黨人大概「永遠不會」在國會投贊成彈劾總統的票。

尼克森的典故，在參院也被民主黨(少數黨)領袖舒默提起。

舒默回應共和黨(多數黨)領袖麥康諾「結案」說、「往前看」的呼籲時說，這很像調查尼克森到最高潮時，喊出大家往前走，「他當然想往前走，他當然想掩蓋事實。」

穆勒報告雖然對妨礙司法的調查不下結論，民主黨看了「刪節版」的報告中列舉的事證，認為川普確曾企圖干預甚至終止穆勒的調查。

舒默呼籲麥康諾加入參院同僚的努力，連署「選舉安全」法案和「制裁俄國」法案。

舒默說，他不敢連署，就表示他想逃避「和我們的民主根源直接有關」的事實，包括「外國干預美國選舉」以及「總統無法無天」，麥康諾想把這些事實「掃到地毯下面去。」

民主黨籍國會少數黨領袖舒默指，川普政府不斷掩蓋通俄案事實真相。 路透社
民主黨籍國會少數黨領袖舒默指，川普政府不斷掩蓋通俄案事實真相。 路透社
分享

川普民主黨
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

麥康諾籲國會打住 稱調查已結束 華倫：若非憲法保障總統 川普早入獄

2019-05-08 15:28

見過這種招牌？紐約市公園局建議你跪下求婚

2019-05-08 15:26

美眾院零票反對 台灣保證法籲軍售常態化

2019-05-08 14:21

美又爆校園槍擊 2學生槍手被捕

2019-05-08 14:11

影／兩學生開槍濫射！美科州校園槍擊 喚醒科倫拜記憶

2019-05-08 12:43

美國虐兒檔案：受虐者的「家暴傳承」怎麼修復？

2019-05-08 10:04

美眾院通過「台灣保證法案」 籲對台軍售常態化

2019-05-08 09:10

丹佛校園槍擊案 至少7名學生受傷

2019-05-08 05:59

影／抽昏頭？他穿泳褲邀警逛自家大麻田 被捕還說讚

2019-05-07 17:24

司法部長穆勒報告 美國會將表決交出

2019-05-07 16:34

150萬元換綠卡？移民詐欺再現

2019-05-07 15:07

財長米努勤 拒交川普稅表

2019-05-07 14:46

450前檢察官連署：依穆勒報告 川普可法辦

2019-05-07 14:43

穆勒仍列支薪名單 司法部長可阻擋他到國會作證

2019-05-07 14:28

美司法部長巴維理藐視國會？眾院8日表決

2019-05-07 14:26

美派兵施壓伊朗

2019-05-07 00:25
看更多

熱門文章

婚禮上演復仇者聯盟！新娘外遇慘被抓包 民眾讚新郎：高招

2019-05-07 19:53

加徵關稅似成定局 道瓊創今年初來最大跌幅

2019-05-08 04:38

美股期指跌幅擴大 美方證實周五加徵關稅中國擬反擊

2019-05-07 20:22

鞋子是綠色還是粉紅色？ 都是「白平衡」惹的禍

2019-05-08 11:19

美擬加徵關稅 陸將反擊

2019-05-08 00:46

美眾院通過「台灣保證法案」 籲對台軍售常態化

2019-05-08 09:10

道瓊指數大跌473點 貿易戰威脅讓投資人不安

2019-05-08 06:47

日本F35A戰機黑盒子找到了 由中國製的打撈船找到

2019-05-07 20:15

美股早盤走弱 道瓊指數下跌逾320點

2019-05-07 22:32

左擁右抱後宮不是夢？他們前進非洲當酋長 引爆微博熱搜榜...

2019-05-08 10:00

美國研究：身體擦防曬乳 化學成分一天內就進入血液

2019-05-07 19:05

股神的話也不聽！ 特斯拉就是要賣車險

2019-05-08 00:41

美科羅拉多州驚傳校園槍擊案至少1死7傷 2嫌遭逮

2019-05-08 07:49

中國駭客「俘虜」美國安局軟體 借刀殺人反駭歐亞網站

2019-05-07 18:28

劉鶴如期赴美磋商 學者：中國迫切希望達協議

2019-05-07 23:04

16歲高中生同時讓4女同學懷孕 網評：後生可畏

2019-05-08 15:17

美國圍堵怎麼辦？伊朗在「灰市」出售石油

2019-05-08 10:58

不甩王室慣例 梅根頻創新例 但這件事...她不是第一位？

2019-05-08 11:00

貿易戰再燃戰火 陸證實：劉鶴明赴美磋商

2019-05-08 00:07

日航JAL自動報到系統當機 各地機場航班大亂

2019-05-08 08:12

美方兵臨城下 2原因讓陸方態度放軟

2019-05-08 00:01

陸態度放軟 想快敲定協議

2019-05-07 23:40

丹佛校園槍擊案 至少7名學生受傷

2019-05-08 05:59

美砲轟中 想把北極海變成新南海

2019-05-07 22:35

日本重大車禍波及等紅燈13名兒童 2死2重傷

2019-05-08 13:21

伊朗退出部分核協議！已知會五國駐伊朗大使

2019-05-08 13:26

提列14億歐元罰款準備金 BMW第1季獲利重摔逾七成

2019-05-08 00:50

影／俄客機迫降起火41死 旅客逃生還拿行李挨批

2019-05-07 17:41

台股ADR除台積電外全倒 市場沒料到陸若被加關稅必報復

2019-05-08 07:14

川普威脅加徵陸貨關稅後 本周美中談判可能有三種結果

2019-05-07 17:44

美中談判 三套劇本

2019-05-07 23:40

「不能變新南海」 美要增兵北極

2019-05-07 23:54

美國加徵關稅誰埋單 中國其實未曾接過帳單

2019-05-07 17:57

哈利王子喜獲麟兒 英王儲查爾斯喜上眉梢

2019-05-07 22:39

俄客機起火爆炸 空姐憶逃難：抓著衣領踢乘客出去

2019-05-07 17:41

有關部門到底是誰 中國外交部回應打太極

2019-05-07 17:12

大馬降息1碼 三年來首見

2019-05-08 00:05

彭博資訊專欄／川普開戰理論 有利美經濟?

2019-05-08 00:23

「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26

竊走美國安局間諜軟體 陸「駭」慘歐亞

2019-05-08 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top