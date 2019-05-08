波洛西：川普刺激國會彈劾他 舒默：川普政府掩蓋事實真相

2019-05-08 15:40 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



國會眾院議長波洛西說，川普在刺激國會彈劾他。 美聯社 分享 facebook

本來不主張彈劾川普的波洛西，參加康乃爾大學活動時說，「川普在刺激我們彈劾他。他每天都在做這件事。不斷的挑釁、挑釁、挑釁，因為他知道這樣國家就會分裂，但他一點都不在乎，他只想鞏固基本盤。」

川普有意明年競選連任，民主黨內目前為止，多達21人宣布挑戰他。

穆勒特檢小組調查報告4月出爐後，波洛西「順利」說服黨人少提彈劾川普事，理由之一是報告認為川普競選團隊沒有勾結俄國人，至於川普是否阻礙調查，報告則沒有下定論。

波洛西引述尼克森被彈劾前辭職事例，說真相大白、理由充分時，兩黨會有共識；但可是，1970年代和2010年代的不同是，共和黨人大概「永遠不會」在國會投贊成彈劾總統的票。

尼克森的典故，在參院也被民主黨(少數黨)領袖舒默提起。

舒默回應共和黨(多數黨)領袖麥康諾「結案」說、「往前看」的呼籲時說，這很像調查尼克森到最高潮時，喊出大家往前走，「他當然想往前走，他當然想掩蓋事實。」

穆勒報告雖然對妨礙司法的調查不下結論，民主黨看了「刪節版」的報告中列舉的事證，認為川普確曾企圖干預甚至終止穆勒的調查。

舒默呼籲麥康諾加入參院同僚的努力，連署「選舉安全」法案和「制裁俄國」法案。

舒默說，他不敢連署，就表示他想逃避「和我們的民主根源直接有關」的事實，包括「外國干預美國選舉」以及「總統無法無天」，麥康諾想把這些事實「掃到地毯下面去。」