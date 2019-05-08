麥康諾籲國會打住 稱調查已結束 華倫：若非憲法保障總統 川普早入獄

2019-05-08 15:28 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



共和黨國會參院多數黨領袖麥康諾說，穆勒報告提出後，通俄案的調查已經結束，民主黨不應再糾纏下去。 歐新社 分享 facebook

國會參院多數黨領袖麥康諾7日呼籲國會停止調查川普，說穆勒特檢小組調查已經結束，通俄案「正式結案」；民主黨同僚伊莉莎白‧華倫大不以為然，念了幾段穆勒報告，列入國會紀錄。

穆勒調查既已結束，是不是該全國團結一致，面對共同的挑戰了？還是「繼續分裂，讓普亭和他的『間諜』在一旁冷笑，看著我們幫他們完成任務？」麥康諾說。

參院由共和黨主導，眾院則由民主黨占多數；國會的參眾兩院確實代表美國的「分裂」，也就是麥康諾「至感遺憾」的「明顯事實」。

民主黨不但不可能接受麥康諾的立場，還要在眾院升高和川普的對抗；眾院司法委員會打算8日對司法部長巴維理拒絕針對穆勒報告作證，祭出「藐視國會」投票；財政部長米努勤拒不交出川普報稅紀錄，也在眾院形成風暴。

參院少數黨領袖舒默和眾院議長波洛西痛批麥康諾的「結案」說，引述特別檢察官通俄調查報告列出的11個事例，證明川普妨礙司法；而關於川普競選團隊和俄國之間的來往，也有諸多「沒有答案」的地方，「這些都不是瑣碎或政治問題，而是美國民主根源的問題。」

參院情報委員會的民主黨要角華納(Mark Warner，維吉尼亞州)也不甩麥康諾，說委員會針對2016年競選期間俄國是否干預的調查，仍繼續進行。

宣布2020挑戰川普的民主黨參議員伊莉莎白華倫，更直接表明她對「結案」說法不以為然，念了幾段穆勒報告的內容，列入國會紀錄，提醒麥康諾「報告內容到底為何」。

華倫是穆勒報告出爐後，第一個公開主張彈劾川普的民主黨總統提名初選參選人；她讀了報告中有關俄國干預選舉的文字，說「證據令人震撼」。

接著，她又讀了幾段，敘述川普要白宮助理群「開除」穆勒，細節包括川普要前白宮顧問麥甘恩(Don McGahn)打電話給司法部副部長羅森斯坦開除穆勒，川普對前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)說打算開除穆勒，以及足以構成「妨礙司法」罪證的諸多事例。

華倫說，如果不是憲法保障現任總統，「任何人有穆勒報告中所述的行為，一定被捕入獄。」