親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

出動軍機、悍馬娶媳婦 公器私用史上最有名是他

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

麥康諾籲國會打住 稱調查已結束 華倫：若非憲法保障總統 川普早入獄

2019-05-08 15:28世界日報 記者張聲肇／綜合報導

共和黨國會參院多數黨領袖麥康諾說，穆勒報告提出後，通俄案的調查已經結束，民主黨不...
共和黨國會參院多數黨領袖麥康諾說，穆勒報告提出後，通俄案的調查已經結束，民主黨不應再糾纏下去。 歐新社
分享

國會參院多數黨領袖麥康諾7日呼籲國會停止調查川普，說穆勒特檢小組調查已經結束，通俄案「正式結案」；民主黨同僚伊莉莎白‧華倫大不以為然，念了幾段穆勒報告，列入國會紀錄。

穆勒調查既已結束，是不是該全國團結一致，面對共同的挑戰了？還是「繼續分裂，讓普亭和他的『間諜』在一旁冷笑，看著我們幫他們完成任務？」麥康諾說。

參院由共和黨主導，眾院則由民主黨占多數；國會的參眾兩院確實代表美國的「分裂」，也就是麥康諾「至感遺憾」的「明顯事實」。

民主黨不但不可能接受麥康諾的立場，還要在眾院升高和川普的對抗；眾院司法委員會打算8日對司法部長巴維理拒絕針對穆勒報告作證，祭出「藐視國會」投票；財政部長米努勤拒不交出川普報稅紀錄，也在眾院形成風暴。

參院少數黨領袖舒默和眾院議長波洛西痛批麥康諾的「結案」說，引述特別檢察官通俄調查報告列出的11個事例，證明川普妨礙司法；而關於川普競選團隊和俄國之間的來往，也有諸多「沒有答案」的地方，「這些都不是瑣碎或政治問題，而是美國民主根源的問題。」

參院情報委員會的民主黨要角華納(Mark Warner，維吉尼亞州)也不甩麥康諾，說委員會針對2016年競選期間俄國是否干預的調查，仍繼續進行。

宣布2020挑戰川普的民主黨參議員伊莉莎白華倫，更直接表明她對「結案」說法不以為然，念了幾段穆勒報告的內容，列入國會紀錄，提醒麥康諾「報告內容到底為何」。

華倫是穆勒報告出爐後，第一個公開主張彈劾川普的民主黨總統提名初選參選人；她讀了報告中有關俄國干預選舉的文字，說「證據令人震撼」。

接著，她又讀了幾段，敘述川普要白宮助理群「開除」穆勒，細節包括川普要前白宮顧問麥甘恩(Don McGahn)打電話給司法部副部長羅森斯坦開除穆勒，川普對前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)說打算開除穆勒，以及足以構成「妨礙司法」罪證的諸多事例。

華倫說，如果不是憲法保障現任總統，「任何人有穆勒報告中所述的行為，一定被捕入獄。」

爭取民主黨2020年總統提名的國會參議員華倫要求彈劾川普。 美聯社
爭取民主黨2020年總統提名的國會參議員華倫要求彈劾川普。 美聯社
分享

川普民主黨白宮
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

波洛西：川普刺激國會彈劾他 舒默：川普政府掩蓋事實真相

2019-05-08 15:40

見過這種招牌？紐約市公園局建議你跪下求婚

2019-05-08 15:26

美眾院零票反對 台灣保證法籲軍售常態化

2019-05-08 14:21

美又爆校園槍擊 2學生槍手被捕

2019-05-08 14:11

影／兩學生開槍濫射！美科州校園槍擊 喚醒科倫拜記憶

2019-05-08 12:43

美國虐兒檔案：受虐者的「家暴傳承」怎麼修復？

2019-05-08 10:04

美眾院通過「台灣保證法案」 籲對台軍售常態化

2019-05-08 09:10

丹佛校園槍擊案 至少7名學生受傷

2019-05-08 05:59

影／抽昏頭？他穿泳褲邀警逛自家大麻田 被捕還說讚

2019-05-07 17:24

司法部長穆勒報告 美國會將表決交出

2019-05-07 16:34

150萬元換綠卡？移民詐欺再現

2019-05-07 15:07

財長米努勤 拒交川普稅表

2019-05-07 14:46

450前檢察官連署：依穆勒報告 川普可法辦

2019-05-07 14:43

穆勒仍列支薪名單 司法部長可阻擋他到國會作證

2019-05-07 14:28

美司法部長巴維理藐視國會？眾院8日表決

2019-05-07 14:26

美派兵施壓伊朗

2019-05-07 00:25
看更多

熱門文章

婚禮上演復仇者聯盟！新娘外遇慘被抓包 民眾讚新郎：高招

2019-05-07 19:53

加徵關稅似成定局 道瓊創今年初來最大跌幅

2019-05-08 04:38

美股期指跌幅擴大 美方證實周五加徵關稅中國擬反擊

2019-05-07 20:22

鞋子是綠色還是粉紅色？ 都是「白平衡」惹的禍

2019-05-08 11:19

美擬加徵關稅 陸將反擊

2019-05-08 00:46

美眾院通過「台灣保證法案」 籲對台軍售常態化

2019-05-08 09:10

道瓊指數大跌473點 貿易戰威脅讓投資人不安

2019-05-08 06:47

日本F35A戰機黑盒子找到了 由中國製的打撈船找到

2019-05-07 20:15

美股早盤走弱 道瓊指數下跌逾320點

2019-05-07 22:32

左擁右抱後宮不是夢？他們前進非洲當酋長 引爆微博熱搜榜...

2019-05-08 10:00

美國研究：身體擦防曬乳 化學成分一天內就進入血液

2019-05-07 19:05

股神的話也不聽！ 特斯拉就是要賣車險

2019-05-08 00:41

美科羅拉多州驚傳校園槍擊案至少1死7傷 2嫌遭逮

2019-05-08 07:49

中國駭客「俘虜」美國安局軟體 借刀殺人反駭歐亞網站

2019-05-07 18:28

劉鶴如期赴美磋商 學者：中國迫切希望達協議

2019-05-07 23:04

16歲高中生同時讓4女同學懷孕 網評：後生可畏

2019-05-08 15:17

美國圍堵怎麼辦？伊朗在「灰市」出售石油

2019-05-08 10:58

不甩王室慣例 梅根頻創新例 但這件事...她不是第一位？

2019-05-08 11:00

貿易戰再燃戰火 陸證實：劉鶴明赴美磋商

2019-05-08 00:07

日航JAL自動報到系統當機 各地機場航班大亂

2019-05-08 08:12

美方兵臨城下 2原因讓陸方態度放軟

2019-05-08 00:01

陸態度放軟 想快敲定協議

2019-05-07 23:40

丹佛校園槍擊案 至少7名學生受傷

2019-05-08 05:59

美砲轟中 想把北極海變成新南海

2019-05-07 22:35

日本重大車禍波及等紅燈13名兒童 2死2重傷

2019-05-08 13:21

伊朗退出部分核協議！已知會五國駐伊朗大使

2019-05-08 13:26

提列14億歐元罰款準備金 BMW第1季獲利重摔逾七成

2019-05-08 00:50

台股ADR除台積電外全倒 市場沒料到陸若被加關稅必報復

2019-05-08 07:14

影／俄客機迫降起火41死 旅客逃生還拿行李挨批

2019-05-07 17:41

川普威脅加徵陸貨關稅後 本周美中談判可能有三種結果

2019-05-07 17:44

美中談判 三套劇本

2019-05-07 23:40

「不能變新南海」 美要增兵北極

2019-05-07 23:54

美國加徵關稅誰埋單 中國其實未曾接過帳單

2019-05-07 17:57

哈利王子喜獲麟兒 英王儲查爾斯喜上眉梢

2019-05-07 22:39

俄客機起火爆炸 空姐憶逃難：抓著衣領踢乘客出去

2019-05-07 17:41

有關部門到底是誰 中國外交部回應打太極

2019-05-07 17:12

大馬降息1碼 三年來首見

2019-05-08 00:05

「冰與火」一個穿幫鏡頭 讓星巴克爽拿717億免費廣告

2019-05-08 15:26

彭博資訊專欄／川普開戰理論 有利美經濟?

2019-05-08 00:23

竊走美國安局間諜軟體 陸「駭」慘歐亞

2019-05-08 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top