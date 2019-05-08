影／兩學生開槍濫射！美科州校園槍擊 喚醒科倫拜記憶

2019-05-08 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國科羅拉多州一所學校7日發生槍擊事件，造成1名18歲學生身亡，另有8人受傷，犯案的兩名男性學生已遭逮捕。由於該校距離科倫拜槍擊事件的高中僅11公里，不免讓人懷疑這又是另一起模仿犯案。

這起校園槍擊案發生在科州道格拉斯郡（Douglas County, CO）的高園牧場史泰姆學院（The STEM School Highlands Ranch），距丹佛市約40公里，是一所涵蓋幼稚園到高中的12年制（K-12）公立特許學校，共有1850名學生。

根據當地警方推特，當地時間下午1時53分傳出第一聲槍響，校方立刻報警。道格拉斯郡警局副局長尼可森-克盧斯（Holly Nicholson-Kluth）表示，警員抵達現場時還能聽到槍響。第一批員警在報案後2分鐘抵達，與2名兇嫌搏鬥後將其逮捕。

郡警局局長史博洛克（Sheriff Tony Spurlock）指出，兇嫌「深入校園」後在2個場所犯案，持有至少1把手槍，目前還不清楚其他武器是否也被用於做案。有8名學生因槍傷送醫，另1名18歲學生傷重不治。

史博洛克局長表示，不會立刻公開傷者身分與傷勢等細節，並指兇嫌包含1名成年人與1名未成年人，相信都是高園牧場史泰姆學院的學生。

《丹佛郵報》（The Denver Post）報導，數百名看到新聞的家長立刻趕來現場，聚集在不遠處的一間休閒中心，邊透過手機確認孩子、媒體與執法單位更新的狀況，邊焦急地等候與子女團聚。雖然現場狀況一度相當混亂，但州警告知兇嫌已被逮捕時，現場立刻爆發歡呼聲，隨後就依姓名排隊等候當局把孩子帶出來。

員警持續逐一搜索教室，但相信已經沒有其他兇嫌。《CNN》報導，當地學區指示高園牧場史泰姆學院持續封鎖，周邊學校的封鎖令稍後已經解除。