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影／兩學生開槍濫射！美科州校園槍擊 喚醒科倫拜記憶

2019-05-08 12:43聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國科羅拉多州一所學校7日發生槍擊事件，造成1名18歲學生身亡，另有8人受傷，犯案的兩名男性學生已遭逮捕。由於該校距離科倫拜槍擊事件的高中僅11公里，不免讓人懷疑這又是另一起模仿犯案。

這起校園槍擊案發生在科州道格拉斯郡（Douglas County, CO）的高園牧場史泰姆學院（The STEM School Highlands Ranch），距丹佛市約40公里，是一所涵蓋幼稚園到高中的12年制（K-12）公立特許學校，共有1850名學生。

根據當地警方推特，當地時間下午1時53分傳出第一聲槍響，校方立刻報警。道格拉斯郡警局副局長尼可森-克盧斯（Holly Nicholson-Kluth）表示，警員抵達現場時還能聽到槍響。第一批員警在報案後2分鐘抵達，與2名兇嫌搏鬥後將其逮捕。

郡警局局長史博洛克（Sheriff Tony Spurlock）指出，兇嫌「深入校園」後在2個場所犯案，持有至少1把手槍，目前還不清楚其他武器是否也被用於做案。有8名學生因槍傷送醫，另1名18歲學生傷重不治。

史博洛克局長表示，不會立刻公開傷者身分與傷勢等細節，並指兇嫌包含1名成年人與1名未成年人，相信都是高園牧場史泰姆學院的學生。

《丹佛郵報》（The Denver Post）報導，數百名看到新聞的家長立刻趕來現場，聚集在不遠處的一間休閒中心，邊透過手機確認孩子、媒體與執法單位更新的狀況，邊焦急地等候與子女團聚。雖然現場狀況一度相當混亂，但州警告知兇嫌已被逮捕時，現場立刻爆發歡呼聲，隨後就依姓名排隊等候當局把孩子帶出來。

員警持續逐一搜索教室，但相信已經沒有其他兇嫌。《CNN》報導，當地學區指示高園牧場史泰姆學院持續封鎖，周邊學校的封鎖令稍後已經解除。

1999年科倫拜高中爆發大規模槍擊案，兩名青少年持搶闖入掃射釀13死24傷、案情震驚全美。上個月，科倫拜20周年前夕，還傳出1名18歲少女買槍打算模仿作案，讓當地20多所學校緊急停課。而正當大家以為風頭過去，校園生活恢復正常時，距離科倫拜高中僅11公里的學校又傳出槍擊，再度勾起當地居民的痛苦回憶。

美國科羅拉多州道格拉斯郡的高園牧場史泰姆學院7日發生槍擊事件，1名18歲學生身亡...
美國科羅拉多州道格拉斯郡的高園牧場史泰姆學院7日發生槍擊事件，1名18歲學生身亡，7人受傷，2名犯案兇嫌已經被捕，據信都是該校學生。史泰姆學院是一所涵蓋幼稚園到高中的12年制公立特許學校，圖攝於該校學生經疏散後被帶到家長聚集的地點。法新
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槍擊牧場
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