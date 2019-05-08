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紐時揭露川普1985-1994年間 虧損超過10億美元

2019-05-08 08:08經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國總統川普7日參加白宮Be Best周年活動。 路透
美國總統川普7日參加白宮Be Best周年活動。 路透
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紐約時報報導，美國總統川普在1985-1994年間的納稅申報表顯示虧損11.7億美元。紐約時報取得的數據顯示，川普1985年報告其核心業務虧損4,610萬美元。

紐約時報表示，該報從有合法途徑獲取資料的相關人士那裡，得到了國稅局的稅單副本。納稅申報表中顯示前述訊息。虧損的情況與川普一直對外塑造的事業有成光鮮形象顯然暗淡許多。

川普律師表示，這些稅收訊息「顯然是錯的」，指稱紐約時報關於川普納稅申報的陳述並不準確，但沒有指出具體的錯誤之處。

紐約時報川普
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