根據CNN報導,丹佛郊區一間學校發生槍擊案,目前已知多人回報受傷。有2名嫌犯被拘留。

【中央社/丹佛7日綜合外電報導】

執法官員表示,美國科羅拉多州丹佛(Denver)地區一所學校今天爆發槍擊,至少7名學生受傷,當局已逮捕兩名嫌犯。

警長辦公室在推特表示,丹佛南方約40公里一所科技學校下午約2時爆發槍擊,7名受傷學生被送往醫院,可能還有第8名傷者送醫。

目前仍不清楚是否有人喪生。執法官員仍在尋找是否有第3名嫌犯。

丹佛郊區一間學校發生槍擊案,部分學生列隊站在校外。 圖/取自推特 分享 facebook

#stemshooting 7 possibly 8 students have been injured. Two shooters in custody. SWAT still clearing school. Students being bused to Northridge Rec Center. Parents please have patience with reunification process.