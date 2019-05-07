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影／抽昏頭？他穿泳褲邀警逛自家大麻田 被捕還說讚

2019-05-07 17:24聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國佛州一名男子日前違反州法種植大麻被逮捕，但警方之所以破案，全因為當事人疑似抽大麻太嗨，竟自己主動邀請員警參觀他的大麻園，還問警官要不要一起抽。

當地媒體報導，這名65歲男子叫卡拉西諾（Arthur Carracino），住在佛州邦奈爾（Bunnell, FL）。當時員警正到附近處理一起不相關的案件，卡拉西諾卻把他們叫過去，炫耀他在自家開闢的大麻種植園。

員警隨身攝影機拍到，身穿藍色三角泳褲的卡拉西諾沒扣襯衫扣子，全程露著肚子帶路。員警問他有沒有依法持有醫療大麻卡，卡拉西諾毫不猶豫地回答，「有啊，我有，我正為此(種大麻)工作呢。」他還說，大麻卡就在他的房子裡面，要員警跟著他去好好聊聊。

在路上，卡拉西諾不只承認有大麻園，還是自己種的，一邊嘮叨著大麻品種，一邊暗示他當初跑去加州學習如何種大麻，接著就勸說員警跟他一起嗨一下。當員警拒絕時，卡拉西諾還體諒地說：「你正在執勤，我瞭。」員警為他上手銬時，還拍到他家中到處都是大麻與吸食器具。

當畫面切到卡拉西諾被押進警車，員警問他是否瞭解狀況時，還在嗨的他邊笑邊回答，「現在是凌晨，不是下午」，還說他想要喝星巴克，問員警附近有沒有門市。員警一邊回絕，一邊要卡拉西諾的狗乖乖待好，再告訴他已經因為種植大麻被捕，卡拉西諾還回應：「讚喔！」

卡拉西諾事後被押入當地警局看守所，以大麻重罪立案，保釋金為1500美元。

美國佛州邦奈爾居民卡拉西諾日前因違反州法種植大麻被逮捕，警方釋出的隨身錄影器影像...
美國佛州邦奈爾居民卡拉西諾日前因違反州法種植大麻被逮捕，警方釋出的隨身錄影器影像，卡拉西諾疑似抽大麻嗨過頭，竟主動邀請員警參觀他的大麻園，還問警官要不要一起抽。畫面翻攝：WPTV.com
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大麻星巴克攝影
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