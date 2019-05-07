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司法部長穆勒報告 美國會將表決交出

2019-05-07 16:34台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「不要再袒護川普了！」美國司法部原本答應國會要在6日提交穆勒報告，但部長巴爾頻頻對外放話表示，現在只能交出「修改過」的版本，引發國會不滿。眾議院司法委員會主席，民主黨的納德爾宣布，巴爾的行為已觸犯「藐視國會罪」，8日將表決是否強制巴爾將穆勒報告完整版交出，再度引發外界對川普是否通俄的質疑。

違背國會宣示承諾

根據《亞洲新聞網》報導，納德爾表示，巴爾在交出穆勒報告摘要後，原本應於6日提交至國會完整版的報告，被他以「時機不恰當」等理由搪塞，截止日期過了以後也沒有將報告交出，違背了他在國會的承諾。因此，他們決定於8日表決，是否要求巴爾近期內將沒有修改過的報告交出。

但納德勒的決定遭到共和黨的強烈反對。眾議院司法委員會副主席、共和黨眾議員柯林斯發表聲明，譴責民主黨發動了一場抹黑司法部長的代理人戰爭，他們的憤怒只是因為對通俄門調查的結果，沒辦法證明川普通俄與干預司法感到失望。

川：不要再浪費時間

不過，根據《BBC》報導，近來特別檢察官穆勒受訪時表示，巴爾的摘要沒有真實傳達「通俄門調查報告」的原意，巴爾則回應，穆勒在意的是媒體對報告的解讀和描述，而非對摘要感到失望，「他很清楚地告訴我，他沒有認為我們誤解他的調查報告」。

民主黨甚至打算於近日請穆勒出席眾議院聽證會，川普隨即發推文質疑，民主黨要求穆勒作證，只是因為該報告的結論與預期不同，希望重啟調查。他批評，民主黨為「通俄門」調查已耗費巨額公帑，不應再請穆勒出席聽證會。

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民主黨川普通俄門
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