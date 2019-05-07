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150萬元換綠卡？移民詐欺再現

2019-05-07 15:07世界日報 記者王全秀子／洛杉磯報導

被告向受害者承諾，只要投資餐廳就可換取綠卡身分，涉及移民欺詐。 （移民局網站）
被告向受害者承諾，只要投資餐廳就可換取綠卡身分，涉及移民欺詐。 （移民局網站）
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砸150萬元開餐廳，就可以取得美國綠卡？南加又現針對中國大陸的移民詐欺案。

洛杉磯縣地區檢察長辦公室6日宣布，聖蓋博谷華裔居民卜念飛（Nianfei Bu，音譯，又名Allen Bu）和張厚榮（Hourong Zhang，音譯，又名Joanna Zhang）涉及移民欺詐，騙取七位中國公民共150萬元，遭檢方起訴。這兩人面臨盜竊、欺詐和挪用公款的指控，執法人員於5月2日將他們逮捕。

值得注意的是，本案由洛縣檢方起訴，如果落在聯邦移民海關執法局(ICE)和聯邦檢察官手裡，控罪和刑期都會更嚴重。

現年34歲的西柯汶納居民卜念飛，面臨欺詐中國公民等12項盜竊指控，八項950元以上詐騙指控，以及四項超過950元盜竊員工薪資的指控。若所有罪名成立，面臨最高刑期為14年8個月。37歲的羅蘭岡居民張厚榮，被控八項超過950元以上盜竊指控。兩人還面臨挪用公款超過50萬元指控。張厚榮若罪名成立，將面臨12年牢刑。

起訴書顯示，從2015年11月至2016年3月間，兩名被告向受害者承諾，只要他們投資被告卜念飛擁有的五家餐廳中的其中一間，就可換取綠卡身分。洛縣檢察長消費者保護科防範移民詐欺小組（Consumer Protection Division`s Notario Fraud Unit）表示，兩名被告為男女朋友關係，但都不是律師或移民顧問，也從來沒有為受害者提供任何承諾的移民服務。

此外，卜念飛被控四項員工薪資盜竊罪，因為他沒有支付員工1萬1000元的薪水，而這些員工是雇來當作投資移民的僱員，由於員工並不知情受雇目的是被用來移民欺詐，不會面臨法律訴訟。

有關本案知情者，或是受害者，可撥打洛縣檢方防範移民詐欺單位小組電話舉報：213-257-2465。

雖然該案與移民法有關，但並未由聯邦檢察官辦公室偵辦，而是由洛縣檢察官提告。律師蔡玟慧表示，兩名被告都是聖蓋博谷居民，可能是洛縣檢察官辦公室接到舉報，檢察官認為由於案件發生在其轄區，即著手偵辦。

早期洛縣地區有強大執法小組，專門在少數族裔移民社區，取締沒有執照的法律機構。該案兩位被告向受害者保證可以辦居留身分，但其實並沒有提供任何法律服務。

如果是聯邦檢方起訴，量刑和罪名可能會更嚴格。例如卜念飛被控罪名若都成立，在州級法院面臨最高14年8個月刑期。若是由聯邦檢察官提告，移民詐欺是聯邦重罪，而光是一項聯邦盜竊重罪成立的話，就要判20年至25年的刑期，並且每項罪名刑期全部加在一起，甚至能達到百年。這也是為什麼有時候聽說一些白領犯罪，並不如謀殺案的惡劣性，但量刑就會很重。

移民檢察官詐欺綠卡
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