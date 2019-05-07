洗碗槽尺寸不合 華人餐館受罰多

2019-05-07 11:57 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ╱紐約報導



小商業守規諮詢講座。 顏嘉瑩 分享 facebook

華人常從事餐飲業，紐約市小商業服務局(Department of Small Business Services)商業服務部合規顧問方旭巍6日時表示，華人餐飲業者因不熟悉市府相關規定，經常收到罰單，例如許多業主只知髒亂會被衛生局人員稽查扣分，但不知洗碗槽不適用可能也會被扣分甚至被停業，業者務必小心注意。

由紐約市議員陳倩雯辦公室和美國華人餐飲業協會、美國福建僑聯總會、美國長樂菊潭同鄉會等組織共同舉辦的「小商業守規諮詢講座」6日在曼哈頓華埠舉行；美國華人餐飲業協會會長陳鍵榕說，華人多做餐飲業，但因為缺乏相關知識，往往被市府單位開罰抱怨連連，若能幫助商家了解相關法規條例，更能幫助他們發展，因此舉辦講座教育社區，減少類似狀況。

方旭巍說，餐館業者最常見的違規情形包括：未張貼退款政策條款；未提供清晰收據或開出的收據不完整；食物存放溫度不符規定；在食物準備區域未設洗手槽或提醒標誌；未安裝獲維護抽油煙機；街道未清潔或在人行道放置障礙物等數十項規定。

另外，洗碗槽的尺寸不適用也是常見的違規情形；方旭巍表示，很多業者認為只要裝了雙槽的洗碗槽就行，「但洗碗槽的尺寸不是取決於餐館的規模和大小，而是看碗盤數量、大小而定。」

他解釋，洗碗槽的大小必須要能放進餐館的所有碗盤，不同的餐館會有不同的標準，稽查人員會實際拿店裡的碗盤試放，如果不合格就會扣分，「這一項扣的分數很重，一不小心很有可能被勒令停業。」

為協助全市業者了解法規、避免受罰，市小商業服務局也提供免費的諮詢服務，只要業主提出需求並預約，該局就會派員實際到店裡查看和提供諮詢。

民眾可上On.nyc.gov/bizconsult網站填表預約，或致電311申請「小型企業服務合規諮詢」，市小商業服務局專員可提供中文、福州話和廣東話等語言進行現場的合規諮詢。

而針對近日華埠各家餐館均遭人投訴不符合聯邦「殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act，簡稱ADA) ，市議員陳倩雯社區代表陳少風則說，該辦公室正與國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)辦公室合作，希望能讓聯邦政府重視法案遭人利用的情形，並提出解決方法。