「全美第11州 」娛樂大麻合法 伊州明年上路

2019-05-07 12:10 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



伊利諾州州長普立茲克4日宣布，預計明年起將娛樂大麻合法。(州長辦公室提供) 分享 facebook

普立茲克和芝加哥民主黨議員5日共同宣布，新法案允許21歲以上成人，從有執照的藥房合法購買娛樂性大麻，伊州居民可擁有1盎司(約30克)大麻，非居民擁有半盎司，法案還將自動取消部分有關大麻的定罪。

伊州州長辦公室指出，雖然該項法律將於2020年1月1日生效，但種植者、加工商和藥房首批許可證需至明年5月7日才會發放。

第7區區長斯坦斯(Sen. Heather Steans)說，近80萬伊州居民經常使用大麻，其中95%是在非法市場購買，他認為現行禁令根本不管用。

新法案還將包括一項2000萬元的低息貸款計畫，幫助為「社會公平申請人(social equity applicants)」支付辦理大麻特許經營企業的費用，申請人包括生活在「受影響嚴重區」者、因大麻犯罪而被逮捕和監禁的人，以及因犯罪而被逮捕或定罪的人。

普立茲克說，法案重點是社會公正和公平，開放市場貸款計畫，2000萬元基金將幫助原本沒有機會開辦此類企業的申請人。

包括執法部門和伊州全國少數族裔促進法律協會(NAACP)在內的反對人士表示，大麻合法化將導致更多毒癮和精神健康問題。

教士利文斯頓(Gregory Seal Livingston)說，窮人將成為大麻消費者，但無法從中獲益。

普立茲克競選州長時，將娛樂性大麻合法化為其主要政見之一，他說，大麻合法化的收入，可幫助伊州解決一些嚴重財政問題。

普立茲克辦公室表示，大麻合法化收入的35%將用於伊州運營基金，25%作為新社區重建基金，此外，伊州將用10%的稅收支付累計的未付帳單，剩下的錢用於支持心理健康和藥物濫用治療、執法撥款及加強公共教育和提高毒品意識。