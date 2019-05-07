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穆勒仍列支薪名單 司法部長可阻擋他到國會作證

2019-05-07 10:58聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國國會眾院民主黨人想找特別檢察官穆勒作證。美聯社
美國國會眾院民主黨人想找特別檢察官穆勒作證。美聯社
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美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）穆勒3月完成總統川普的「通俄門」調查報告後，原本該隨即離職，但基於不明原因，他仍是司法部員工。美聯社報導，這對川普政府有個好處：美國司法部長巴維理（William Barr）較容易阻止穆勒到國會作證。

控制國會眾院的民主黨人迫切希望穆勒到國會作證，以更了解他對2016年總統大選遭到俄羅斯干預、俄羅斯與川普競選團隊間潛在勾結，以及川普可能妨礙司法公正的調查細節。參院由共和黨控制，共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢說，不打算請穆勒作證。

眾院司法委員會主席納德勒上周表示，他的委員會正在敲定穆勒的作證日期，希望定在5月15日。

巴維理一再表示，他不反對穆勒出席作證，但他可能順從川普的意志。川普上周末推文說：「穆勒不應該作證，不能讓民主黨重施故技！」

穆勒繼續以司法部員工身分支薪，司法部可以延後或阻止穆勒自願出席聽證，目前尚不清楚司法部會用何種理由試圖阻礙穆勒作證。國會可以發出傳票，強迫穆勒出席。

穆勒如果是普通公民，可自由決定是否出席聽證會，如果不願出席聽證會，可決定如何試圖抗拒國會的傳票。

由於司法部沒有在6日時限截止前，交出特別檢察官穆勒的完整報告和有關證據，眾院司法委員會準備對司法部長巴維理展開藐視國會程序。因此，穆勒作證問題會加劇眾院民主黨和司法部之間的緊張關係。

穆勒3月22日結束「通俄門」調查，並將調查報告交給巴維里，穆勒發言人卡爾當天表示，穆勒「幾天內」會結束公職。兩天後，巴維里向國會提交四頁摘要，說明穆勒的總結論，指稱川普及其競選團隊未與俄羅斯共謀，川普本人也並未妨害司法公正。

卡爾6日被問到穆勒繼續被司法部聘用時表示，除了3月22日的聲明，沒有新的內容要補充。

川普俄羅斯民主黨
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