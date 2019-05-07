健保自付額暴漲4倍、醫費狂飆 美數百萬家庭爆失保危機

2019-05-07 09:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合5日電



過去12年，雇主贊助健保計畫的年度自付額漲了近四倍。圖片來源／ingimage 分享 facebook

健保自付額和醫療帳單節節攀升，數百萬戶家庭吃不消瀕臨崩潰，有健保的中產階級家庭、低收入戶或未受保家庭面臨無力負擔的危機。

過去12年，雇主贊助健保計畫的年度自付額漲了近四倍，從2006年僅379元開始上漲，到了2018年已上漲超過三倍，平均超過1300元。

但數據顯示，美國人儲蓄並未跟上自付額上漲的速度。每十名高自付額醫療保險計畫受保人中，就有四人表示他們的儲蓄無法負擔。

因工作獲得健保的美國人，每六人就有一人表示，他們去年必須做出「艱難犧牲」才能支付健保費，包括減少購買食物雜貨、搬去與家人朋友同住或者額外兼差。雇主贊助健保計畫中，每五名保戶就有一人表示，健保成本占掉他們所有或多數儲蓄。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)在調查雇主贊助健保計畫後有了上述重大發現，這類在美國工作年齡層最常見的健保正快速轉型，而且要求病患自行支付數千元。

受保人需要分攤健保醫療費用，這不利於數百萬名國民和重症患者的健康。罹患癌症、癲癇、關節炎和多發性硬化症等疾病的患者，會選擇忽視或延後就醫，或者省下重要藥物以減少開銷。

健保自付額成本增加，許多美國人為了支付費用，不得不求助於慈善團體或集資募款網站，例如GoFundMe。

美國癌症協會(American Cancer Society)2日公布的最新研究也發現，去年56%的美國成人無法順利支付醫療帳單、延後醫療或者擔心可支付醫療。

健保自付額和醫療帳單費用增加，對低收入勞工與患有糖尿病、心臟病或癌症等重病患者的影響尤為嚴重。根據洛時和凱瑟家庭基金會民調，這些人比健康勞工有兩倍以上的機會付不出醫療費用，而且需要為此減少家庭食品雜貨、衣物等支出。

越來越多健保官員和企業主認為，應該重新評估分攤費用。猶他州前州長李維特(Mike Leavitt)表示：「有必要想辦法減輕壓力，否則民眾會覺得自己根本沒有保險。」