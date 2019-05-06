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鴻海投資威州百億 小鎮拆屋夷地加速配合

2019-05-06 16:16世界日報 編譯郭宣含／綜合5日電

富士康在威州東南部興建100億元的面板製造廠。路透
富士康在威州東南部興建100億元的面板製造廠。路透
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位於威斯康辛州首府密爾瓦基南方約32公里的瑞辛郡(Racine County)，是鴻海威州投資的主要廠區預定地。人口不過7萬8000多人的

瑞辛郡是典型的美國小鎮。住宅區從市中心向外延伸，再外圍則是剛結束冬休、還沒播種的農地，以及綠草如茵的牧場。

當地政府單位已投注數億元為富士康科技集團鋪路，準備讓富士康在威州東南部興建100億元的面板製造廠，但這間台灣公司卻尚未履行其在協議中的承諾，讓威州居民開始質疑數十億元的免稅和補貼獎勵石沉大海。

「華爾街日報」報導，自從川普總統和富士康董事長郭台銘2017年宣布威州設廠計畫後，承包商至今已拆除瑞辛郡快樂山村(Mount Pleasant)75棟房屋，並夷平數百畝的農地。然而根據威州紀錄，富士康截至2018年底僅在這項計畫支出9900萬元，等於承諾中1%的投資。該公司也承諾要在2019年底前聘用逾2000人，但目前只聘用不到200名威州員工。

快樂山村的預定地多已夷為平地，仍在等待建廠計畫，當地人表示，最近鮮少在該地見到富士康承包商。諾大的預定地上，馬洪尼(Kimberly Mahoney)一家居住的灰綠色平房格外顯眼，這是除了鴻海的白色廠房外，平地上唯一一棟建築。馬洪尼也是鴻海廠區預定地上三戶仍未出售或搬遷的土地所有人。

儘管對鴻海投資存疑，但馬洪尼說，若鴻海能按照最初計畫投資100億美元，並創造1萬3000個就業機會，她樂見計畫成功，畢竟這對地方發展有益，他們一家也不願成為計畫的絆腳石。雖然不捨，馬洪尼仍願出售土地，先決條件是提供合理的收購價格，否則他們會按計畫蓋游泳池、建花園，並學著和鴻海廠區和睦相處。

瑞辛郡和快樂山村舉債約3億5000萬元購地，並在手機面板廠興建前加速當地基礎建設，但地方官員卻還未收到開發商的任何建廠計畫。這筆債務也使信用評級公司穆迪(Moody`s)調降了快樂山村的信評。

瑞辛郡專員戴斯克(Nick Demske)表示：「在某種程度上，我們不過在談論虛構的事。我們在猜想。」

一名富士康代表告訴「華爾街日報」，富士康今年夏季將在設廠預定地快樂山村展開「接下來數個階段的建設」。

郭台銘鴻海威州
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