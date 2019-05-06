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鴻海投資案郭董談半小時 新州長反對變支持

2019-05-06 16:10世界日報 編譯中心／綜合5日電

威州州長艾佛斯改口，說自己從沒不支持鴻海投資案。美聯社
威州州長艾佛斯改口，說自己從沒不支持鴻海投資案。美聯社
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鴻海集團在威斯康辛州投資進度落後引發關注。鴻海董事長郭台銘日前先後向川普總統、威州州長艾佛斯（Tony Evers)保證投資不變，威州居民雖仍有疑慮，但仍盼望投資持續，為地方創利。

有媒體指威州富士康投資項目嚴重滯後甚至將無法履約的消息，是現任州長艾佛斯主動透露的。他去年在競選期間就對鴻海投資案高度質疑。不過與郭台銘在機場貴賓室短短半小時談話後，艾佛斯已改口，說自己從沒不支持鴻海投資案，即使投資規模較原本預期小，仍希望計畫順利進行。

威州政府所屬的威州經濟發展公司(Wisconsin Economic Development Corporation)執行長霍根(Mark Hogan)是鴻海投資的主要負責人，兩年前正是他陪同郭台銘、前州長沃克到白宮，向川普總統報告這項投資計畫。

霍根表示，對鴻海承諾沒有疑慮，畢竟從動土至今不過一年，雖然預定地整建有所延遲，但在人才培訓與其他項目上有可觀的進展，鴻海也確實落實許多承諾。

對於傳出鴻海有意針對部分協議內容再討論，霍根不願用「再協商」這個字眼，他說，這是個複雜且耗時的計畫，過程中難免會面臨現實因素必須調整，不只是鴻海如此，許多協議都會有類似問題。至於創造就業，他認為廠房完工後，工作機會自然會隨之而來。

不過當地居民仍疑慮重重。因為根據媒體整理報導，鴻海過去有過太多跳票紀錄，現在投資進度嚴重落後，更坐實了他們對鴻海的疑慮。

有關外界跳票的質疑，郭台銘今年2月已在臉書親自說明：「我們在全球擴充製造及研發基地的腳步從未停過。」

不過，郭台銘對外宣稱威州天氣惡劣，從去年10月下旬開始被迫停工的說法，每天看著鴻海整地進度的當地居民不表認同。一位居民指著家門外的防盜監視器說，鴻海工程一直進行到今年1月18日才因大雪停工，顯然氣候並非鴻海進度落後的主因。

郭台銘川普機場
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