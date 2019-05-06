紐森：加州個資銷售應抽稅、分紅給個人

2019-05-06 13:44 世界日報 編譯組／綜合報導



私人公司今後搜集客戶和消費者的個人資料，可能必須付費。

加州議會正在進行立法，希望通過允許消費者，控制線上個人數據公司蒐集和銷售個資內容，與此同時，加州州長紐森（Gavin Newsom）更計畫進一步立法，希望替這項訊息提供財務價值，即「數據分紅」（data dividend）的概念。

洛杉磯時報報導，紐森已指派一組團隊，與國家數據科學家和立法人員合作進行數據分紅相關立法，企業在出售個人數據後，必須支付加州州府與消費者費用。

矽谷多年來一直在討論這項概念，解決日益增長的收入不平等的問題，然而該怎麼運作，仍存在許多爭論。

加州參議員Bob Hertzberg，同時是去年加州消費者隱私法案共同撰寫者，他認為數據分紅是個難以解決的問題，特別是如何將人們的價值「貨幣化」。

臉書、推特和Instagram等社交平台與谷歌等科技巨頭，長期以來一直依賴個資的自由交易換取服務。任何企業都能打包和交易從隱藏的線上市場中，取得的用戶和蒐集的客戶個人資訊。

擁有關於顧客訊息的銀行、保險商和亞馬遜等主要零售商，都能綑綁銷售給第三方，或用於定位廣告增加利潤。目前沒有任何州，或聯邦法規定消費者有權知道這些資訊的價值，與企業該支付的價格。

加州去年邁出第一步，立法者通過一項隱私法，賦予人們選擇退出收集數據的權利，允許他們要求公司刪除個人訊息。數據科學家認為，數據分紅將更進一步，允許消費者擁有利用他們訊息應得的權利。

這樣的系統可讓州政府重新分配利潤，或要求企業，向人們支付他們上傳到免費平台內容的費用。例如，變成一家擁有數十億資產的Instagram只有13名員工，然全世界成千上萬的人，卻提供他們照片，但公司卻不用支付他們任何費用。

電腦科學與作家Jaron Lanier說：「我認為大多數人都意識到，這中間有些不可持續的問題，某些公司集中愈來愈多權利和財富，這並不正常。」他一直與州立法者討論新的數據分紅，可能的潛在營運模型。數據分紅概念，可讓州長和立法者重新思考經濟、衡量人們無形勞動，包括向社交平台發布內容，還是個仍資訊提供等。

制定數據分紅最大挑戰，是公職人員不清楚數據的價值，加州或聯邦機構並無對這部分進行監督。

如何建構數據分紅也存在爭議，它可像阿拉斯加的永久基金（Permanent Fund）般，在那裏開採業務的石油公司，將部分收入支付給該州，其中一部分用於阿拉斯加州居民儲蓄帳戶分紅。

它也可直接給予消費者付款或獎勵，消費者給予公司出售或讓他們蒐集個資權利。也可做為企業州稅，由此產生的收入重新分配給消費者。

一些人認為，數據分紅不僅是稅收，包括「自拍價值多少？」「你得到的足夠嗎？」「更廣泛的公共成本是什麼」等。