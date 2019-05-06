親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰卡關
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

《教師法》修不修？反思教師在台灣社會的處境

晴天霹靂式的戰爭恫嚇？美國突派航母戰鬥群「警告伊朗」

「反疫苗」浪潮 華人大惑不解

2019-05-06 13:43世界日報 記者李雪／洛杉磯報導

美國今年麻疹疫情爆發迅猛，感染人數自1994年來最高。 美聯社
美國今年麻疹疫情爆發迅猛，感染人數自1994年來最高。 美聯社
分享

今年以來，全美麻疹病例已達704例，自1994年來最高。截至上月底，洛杉磯縣仍有約600多人被隔離。許多華裔居民不了解，由於美國社會的反疫苗浪潮，造成疫苗覆蓋率低，也助推疫情升溫。幾乎所有病例，都是因未接種疫苗的患者，在國際旅行途中感染，隨後在美國未接種人群中傳播。甚至總統川普都捲入紛爭之中。

「反疫苗」(Anti-Vax)運動近些年在美國社會勢力壯大，在推特、臉書等網路社區，常常都能看到「#AntiVax」的標籤和宣傳。甚至在Reddit論壇上，有不少年輕人表示自己想要打疫苗，但父母不允許。反對疫苗接種的民眾，一些人認為強制接種疫苗違反基本人權，無法自行做出醫療決策。此外，一些宗教團體成員認為病痛是神對罪人的懲罰等。例如紐約市長近日宣布進入緊急狀態，要求部分地區強制接種疫苗時，一個極端正統派的猶太團體就提出訴訟。

此外還有更多的美國父母誤認為，疫苗會導致孩子患上自閉症。1998年曾有一名醫師獲得利益援助，在權威醫學雜誌「柳葉刀」發表相關論文，只以12名兒童中的九名自閉症患兒作為樣本，原因是他們都接種了麻風腮三聯疫苗（MMR）。後來該論文被大量科學家和研究結果駁斥，該醫師也被吊銷行醫資格，雜誌也撤銷論文並道歉，但至今該理論仍影響深遠。

眾多名人包括好萊塢影星金凱瑞(Jim Carrey)對該理論的大力支持，推波助瀾。總統川普多年來也曾陸續發推特反對疫苗，他曾在2012年發推特表示自閉症越來越多，應停止荒謬的三聯疫苗，應該分開更長間隔時間打，2014年他又發推特表示，許多健康的孩子去打了疫苗結果得了自閉症，獲得不少反疫苗人士支持。

不過今年以來的全國麻疹疫情越發失控，川普也開始改口。上月26日他被問及麻疹疫情時表示，「他們(民眾)得打疫苗」。今年早些時候，世界衛生組織也將「疫苗猶豫」，列為今年全球衛生面臨的十大威脅之一。

傳染科華裔醫師黃重德透露，一些醫師為不願接種疫苗的患者開出假證明，稱此人不可打疫苗，這是有違醫德的。他表示聖地牙哥的一名醫師開出許多證明，其30%的患者都被稱不能打疫苗，他表示這比例是不科學的。黃重德解釋，只有極少的人口不可打麻疹疫苗，包括六個月以下的幼兒，以及免疫實在太低者，如艾滋病患者，或剛進行了器官移植後正在使用降低免疫力藥的人。另外有人認為懷孕不可以打也是不對的，孕婦可以打疫苗，如擔心孕期免疫力較低，可避免在懷孕前三個月打。

黃重德表示，華裔民眾對疫苗接受度比較高，覆蓋率也較高。尤其來自台灣和大陸的移民，大多小時在學校都打過疫苗。多數華裔民眾比較關注的是，自己是否還需要打麻疹疫苗？黃重德解釋，1963年到1967年期間接種疫苗者，當時的疫苗效果不好需要補打；1967年至1991年之間的疫苗多只有一針，只打過一針者也可再補打一針。而1957年以前出生者，當時還沒有疫苗，但大多曾罹患過麻疹便不必再打。如果不清楚自己是否打過疫苗或得過麻疹者，可以驗血了解是否有抗體。

疫苗麻疹
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

中東戰爭恫嚇？美國突派航母戰鬥群「警告伊朗」

2019-05-06 14:30

通俄門案 穆勒將赴眾院作證 川普改口反對

2019-05-06 14:08

紐森：加州個資銷售應抽稅、分紅給個人

2019-05-06 13:44

威嚇伊朗 美派航母打擊群和轟炸機部隊赴中東

2019-05-06 12:50

拜登叫他小丑 綽號大王川普這回也有了新綽號

2019-05-06 09:20

川普槓上臉書 批封鎖極右派言論

2019-05-05 22:06

影／皇后區檢察官 7參選人辯論 承諾保護移民

2019-05-05 12:41

在位28年 皇后區地區檢察官布朗去世 享壽86歲

2019-05-05 12:37

影／勵馨15周年慶 反對賣春合法化

2019-05-05 12:34

西語裔男8大道行竊 拿拐杖挑走華人錢包

2019-05-05 12:16

女大生報告僅寫19字 獲教授評滿分！

2019-05-05 12:12

川普測試黨內底線 踢鐵板

2019-05-04 23:23
看更多

熱門文章

川普：對2,000億美元陸貨加徵稅率 周五起提高到25％

2019-05-06 00:31

經濟解析／美中貿易戰復萌 市場最該怕的是什麼？

2019-05-06 09:05

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-06 07:05

WSJ：川普推文威脅後 中國考慮取消本周美中貿易談判

2019-05-06 08:50

美中談判卡在中方對國營事業補貼 涉「2025中國製造」

2019-05-06 11:17

加拿大部分中國留學生 離境前蓄意欠債溜回國

2019-05-05 19:27

美中貿易談判不是大有進展 為何川普態度丕變？

2019-05-06 10:53

俄羅斯客機起火迫降機場 當局證實41人喪命

2019-05-06 06:43

歐洲多國人口外移 教宗籲提防「冰幕」

2019-05-05 20:56

影／被閃電擊中？俄客機硬著陸 撞上跑道後數次彈起再重摔

2019-05-06 09:22

讓中港台股市崩跌的川普兩則推文 數點市場災情

2019-05-06 10:26

影／蟒蛇的逆襲！俄馬戲團訓獸師遭繞頸勒死

2019-05-05 17:28

談判牛步 川普：2000億美元中國商品關稅升至25%

2019-05-06 02:07

夕陽如「靶心」圍繞多重光暈 氣象專家也無法解釋

2019-05-06 10:15

俄男殺房東當食人魔 12歲女友共食：心臟好甜

2019-05-06 13:16

川普揚言祭關稅大棒 中國官媒一片靜默

2019-05-06 13:09

股神巴菲特：別對我這種投資專家言聽計從

2019-05-06 00:36

川普加關稅 陸網已炸鍋但官方仍隻字未提

2019-05-06 13:30

影／不付錢就砸爛！屋主賴帳遭造園師怒「回收」園景

2019-05-05 17:28

孟晚舟案最新／加國：不知美方是否正與孟談判認罪協議

2019-05-06 11:05

川普施壓加徵關稅 學者：美國鐵了心要北京屈服

2019-05-06 10:39

北韓這次為何只射短程飛彈低調挑釁？專家這麼解釋

2019-05-05 19:12

逮孟晚舟遭中國報復 求助美不理 加揚言取消合作

2019-05-06 10:56

被川普推文打趴 道瓊期指大跌超過550點

2019-05-06 12:09

波音在獅航出事前一年就知警示燈不會亮 啟動竟要付費

2019-05-06 10:35

股神擁抱蘋果 加碼能源業

2019-05-06 00:01

巴菲特在股東會說了什麼? 三分鐘帶你掌握精華

2019-05-05 17:55

川普安插親信 再迫Fed降息

2019-05-06 00:09

印尼觀測到聖月新月 齋戒月將展開

2019-05-05 22:48

NBA貝佛利 CP值超高

2019-05-06 00:05

連環殺人魔女兒首次探望獄中母親 「我想念但永遠沒法原諒她」

2019-05-06 11:20

率先登記遊月球的日本大亨財務吃緊 將賣藝品籌錢

2019-05-05 17:52

北韓昨天可能試射彈道飛彈 挑戰川普底線

2019-05-05 18:27

看好擁有世界人口20% 巴菲特：中國潛能還沒有完全發揮

2019-05-05 16:10

川普槓上臉書 批封鎖極右派言論

2019-05-05 22:06

倫敦政經學院藝術品爭議 林永樂投書籲不要屈服於中國壓力

2019-05-05 21:12

川普再加關稅 陸學者：美想賺中國便宜

2019-05-06 14:16

北韓疑試射彈道飛彈 川普硬護航

2019-05-05 23:41

北韓發射戰術導向武器 最大射程超出南韓推測值

2019-05-05 22:10

泰王遊行曼谷老城區 接受上萬民眾祝賀

2019-05-05 20:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top