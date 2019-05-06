「反疫苗」浪潮 華人大惑不解

2019-05-06 13:43 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



美國今年麻疹疫情爆發迅猛，感染人數自1994年來最高。 美聯社 分享 facebook

今年以來，全美麻疹病例已達704例，自1994年來最高。截至上月底，洛杉磯縣仍有約600多人被隔離。許多華裔居民不了解，由於美國社會的反疫苗浪潮，造成疫苗覆蓋率低，也助推疫情升溫。幾乎所有病例，都是因未接種疫苗的患者，在國際旅行途中感染，隨後在美國未接種人群中傳播。甚至總統川普都捲入紛爭之中。

「反疫苗」(Anti-Vax)運動近些年在美國社會勢力壯大，在推特、臉書等網路社區，常常都能看到「#AntiVax」的標籤和宣傳。甚至在Reddit論壇上，有不少年輕人表示自己想要打疫苗，但父母不允許。反對疫苗接種的民眾，一些人認為強制接種疫苗違反基本人權，無法自行做出醫療決策。此外，一些宗教團體成員認為病痛是神對罪人的懲罰等。例如紐約市長近日宣布進入緊急狀態，要求部分地區強制接種疫苗時，一個極端正統派的猶太團體就提出訴訟。

此外還有更多的美國父母誤認為，疫苗會導致孩子患上自閉症。1998年曾有一名醫師獲得利益援助，在權威醫學雜誌「柳葉刀」發表相關論文，只以12名兒童中的九名自閉症患兒作為樣本，原因是他們都接種了麻風腮三聯疫苗（MMR）。後來該論文被大量科學家和研究結果駁斥，該醫師也被吊銷行醫資格，雜誌也撤銷論文並道歉，但至今該理論仍影響深遠。

眾多名人包括好萊塢影星金凱瑞(Jim Carrey)對該理論的大力支持，推波助瀾。總統川普多年來也曾陸續發推特反對疫苗，他曾在2012年發推特表示自閉症越來越多，應停止荒謬的三聯疫苗，應該分開更長間隔時間打，2014年他又發推特表示，許多健康的孩子去打了疫苗結果得了自閉症，獲得不少反疫苗人士支持。

不過今年以來的全國麻疹疫情越發失控，川普也開始改口。上月26日他被問及麻疹疫情時表示，「他們(民眾)得打疫苗」。今年早些時候，世界衛生組織也將「疫苗猶豫」，列為今年全球衛生面臨的十大威脅之一。

傳染科華裔醫師黃重德透露，一些醫師為不願接種疫苗的患者開出假證明，稱此人不可打疫苗，這是有違醫德的。他表示聖地牙哥的一名醫師開出許多證明，其30%的患者都被稱不能打疫苗，他表示這比例是不科學的。黃重德解釋，只有極少的人口不可打麻疹疫苗，包括六個月以下的幼兒，以及免疫實在太低者，如艾滋病患者，或剛進行了器官移植後正在使用降低免疫力藥的人。另外有人認為懷孕不可以打也是不對的，孕婦可以打疫苗，如擔心孕期免疫力較低，可避免在懷孕前三個月打。

黃重德表示，華裔民眾對疫苗接受度比較高，覆蓋率也較高。尤其來自台灣和大陸的移民，大多小時在學校都打過疫苗。多數華裔民眾比較關注的是，自己是否還需要打麻疹疫苗？黃重德解釋，1963年到1967年期間接種疫苗者，當時的疫苗效果不好需要補打；1967年至1991年之間的疫苗多只有一針，只打過一針者也可再補打一針。而1957年以前出生者，當時還沒有疫苗，但大多曾罹患過麻疹便不必再打。如果不清楚自己是否打過疫苗或得過麻疹者，可以驗血了解是否有抗體。